Под Жабинкой горел храм

Под Жабинкой горел храм1
- 15.08.2025, 19:17
В агрогородке Озяты Брестской области днем 15 августа произошёл пожар в здании храма Святителя Николая Чудотворца.
Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в дневное время. Прибывшие к месту спасатели обнаружили дым, выходящий из-под кровли.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и вместе с прихожанами эвакуировали из здания материальные ценности. Огонь повредил деревянную наружную обшивку колокольни. Пострадавших нет.
Причина пожара пока неизвестна – она устанавливается.
Храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озяты относится к Жабинковскому благочинию Брестской епархии. Это действующий православный храм, в котором регулярно проходят богослужения. Ранее информации о чрезвычайных происшествиях в этом храме не поступало.