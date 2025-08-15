закрыть
15 августа 2025, пятница, 19:50
Под Жабинкой горел храм

1
  • 15.08.2025, 19:17
Под Жабинкой горел храм

Причина пожара пока неизвестна.

В агрогородке Озяты Брестской области днем 15 августа произошёл пожар в здании храма Святителя Николая Чудотворца.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в дневное время. Прибывшие к месту спасатели обнаружили дым, выходящий из-под кровли.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и вместе с прихожанами эвакуировали из здания материальные ценности. Огонь повредил деревянную наружную обшивку колокольни. Пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна – она устанавливается.

Храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Озяты относится к Жабинковскому благочинию Брестской епархии. Это действующий православный храм, в котором регулярно проходят богослужения. Ранее информации о чрезвычайных происшествиях в этом храме не поступало.

