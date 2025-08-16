Партизаны разведали ключевые базы РФ во временно оккупированном Севастополе 16.08.2025, 9:24

Что удалось узнать?

Агенты движения «Атеш» разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Об этом сообщает Telegram «Атеш».

«В районе Круглой бухты зафиксированы мобильные группы оккупантов с крупнокалиберными пулеметами, которые дежурят посменно. Их задача - отражение возможных атак украинских дронов», - отметили в «Атеш».

Уязвимость «Вертолетки»

Так, повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемой «вертолетки» - филиала ФГУП «Авиакомплект», который превратился в ключевой узел военной логистики. На ней координируются боевые вылеты, обслуживаются экипажи и проводится подготовка ударных вертолетов.

Значение Графской бухты

По данным агентов движения, Графская бухта служит морским портом, который используется для базирования и ремонта военной техники, включая десантные средства. Здесь сосредоточены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Графская бухта является узлом для переброски личного состава и техники, обеспечивая оперативность оккупантов в Черноморском регионе. Усиление охраны и активное применение систем ПВО свидетельствуют о важности этого объекта для врага.

