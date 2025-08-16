закрыть
16 августа 2025, суббота, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны разведали ключевые базы РФ во временно оккупированном Севастополе

  • 16.08.2025, 9:24
Партизаны разведали ключевые базы РФ во временно оккупированном Севастополе

Что удалось узнать?

Агенты движения «Атеш» разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Об этом сообщает Telegram «Атеш».

«В районе Круглой бухты зафиксированы мобильные группы оккупантов с крупнокалиберными пулеметами, которые дежурят посменно. Их задача - отражение возможных атак украинских дронов», - отметили в «Атеш».

Уязвимость «Вертолетки»

Так, повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемой «вертолетки» - филиала ФГУП «Авиакомплект», который превратился в ключевой узел военной логистики. На ней координируются боевые вылеты, обслуживаются экипажи и проводится подготовка ударных вертолетов.

Значение Графской бухты

По данным агентов движения, Графская бухта служит морским портом, который используется для базирования и ремонта военной техники, включая десантные средства. Здесь сосредоточены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Графская бухта является узлом для переброски личного состава и техники, обеспечивая оперативность оккупантов в Черноморском регионе. Усиление охраны и активное применение систем ПВО свидетельствуют о важности этого объекта для врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина