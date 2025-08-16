закрыть
Как поднять гемоглобин в домашних условиях?

  16.08.2025
Как поднять гемоглобин в домашних условиях?
Назван оптимальный список продуктов.

Низкий уровень гемоглобина может стать причиной постоянной усталости, слабости и головокружений. Чтобы повысить его без лекарств, важно пересмотреть свой рацион и образ жизни, добавив продукты, богатые железом, витаминами и другими необходимыми микроэлементами.

РБК-Украина предлагает вам советы для повышения гемоглобина в домашних условиях.

Ключевые советы для повышения гемоглобина для повышения гемоглобина

Увеличьте потребление железа

Оно является основным компонентом гемоглобина, поэтому включайте в меню мясо, рыбу, бобовые и зеленые овощи.

Добавляйте витамин С

Он улучшает усвоение железа, поэтому сочетайте его с цитрусовыми, ягодами или болгарским перцем.

Избегайте препятствий для усвоения железа

Кофе, чай и молочные продукты уменьшают его всасывание, если употреблять их вместе с железосодержащими блюдами.

Пейте достаточно воды для поддержания нормального кровообращения

Консультируйтесь с врачом, если уровень гемоглобина очень низкий могут понадобиться медицинские препараты.

Продукты, которые помогут поднять гемоглобин

Железо: печень, красное мясо, морепродукты, курятина, шпинат, брокколи, бобовые, орехи, сухофрукты.

Витамин С: апельсины, лимоны, киви, клубника, помидоры, зелень.

Фолиевая кислота (B9): зеленые листовые овощи, авокадо, яйца, цельнозерновые продукты.

Витамин B12: рыба, мясо, яйца, молочные продукты.

Дополнительно: свекла, гранат, мед.

Примерное дневное меню на день:

Завтрак - овсянка с курагой и орехами, апельсиновый сок.

Перекус - горсть тыквенных семечек, киви.

Обед - тушеная говядина с брокколи, гречка, салат из болгарского перца и петрушки.

Ужин - запеченный лосось, шпинатный салат с лимонным соком, гранатовый сок.

Соблюдение этих советов поможет постепенно повысить уровень гемоглобина и восстановить энергию, но важно помнить: избыток железа может быть вредным, так что контролируйте его уровень.

