Война личностей: Cтефан Баторий против Ивана Грозного 16.08.2025, 15:30

Наш король даже вызывал русского царя на дуэль.

Родился Стефан Баторий 27 сентября 1533 года в местечке Жиладишомльо в Трансильвании, (сегодня это город Шимлеу-Силванией, Румыния). Его отцом был венгерский воевода Трансильвании Иштван IV, а матерью - Катерина Телегди, которая являлась дочерью венгерского коронного подскарбия Стефана Телегди. Родители дали мальчику имя Иштван, однако в историю он вошел под именем Стефан в польской транскрипции. Родовым гербом у Баторий было изображение трех когтей/зубов дракона, в червленом поле - три серебряных правых клина. Легенда рассказывает, что предок рода вызвался убить дракона, который поселился на местных болотах, и получил за это замок и герб, пишет vklby.com.

Родители Стефана Батория, как представители венгерского дворянства, постарались дать сыну хорошее образование. Первые азы военной науки юноша постигал при дворе Чешского и Венгерского короля Фердинанда I,. Затем вместе с ним отправился в Италию, где закончил Падуанский университет. Во время обучения Стефан великолепно изучил латынь и позднее, именно на этом языке он общался со знатью ВКЛ.

Воюя на стороне Фердинанда I против турок, Баторий попал в плен, из которого Фердинанд I отказался его выкупать. Проведя некоторое время в плену у Турков его освободили, и он вернулся на родину, где пошел на службу к князю Трансильвании Иоанну Сигизмунду Запольскому. Затем его по службе отправили послом к немцам, где во время ухудшения отношений с Трансильванией, он был арестован и провел три года в тюрьме, читая и изучая там различные книги по истории и военному делу.

После освобождения Стефан возвращается на родину. В 1571 году он становится князем Трансильвании. В 1576 году в непростой политической ситуации, когда Речь Посполитая по причине бегства Генриха Валуа (чтобы успеть сесть на французский трон), осталась фактически без короля, Стефан Баторий выдвигает свою кандидатуру. И при поддержке средней и мелкой польской шляхты он становится Великим князем Литовским и королем польским. При этом ему приходится согласиться с категорическим условием его избрания на престол, Стефан обязан жениться на Анне Ягелонке, сестре Жигимонта II Августа. Невеста старше жениха на 10 лет и на тот момент ей было 50 лет.

Дальнейшие события развиваются на фоне идущей в то время Ливонской войны, причем успех на том этапе сопутствовал Московии. Однако с приходом Батория ситуация меняется. Стефану нужна сильная армия, и он начинает трансформацию, привлекая в войско профессиональных венгерских, немецких, швейцарских и других наемников. Он призывает также венгерских и югославских конников, называемых рацами, из которых впоследствии и образуется элитная кавалерия Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, знаменитые крылатые гусары. Стефан переломил исход войны в пользу ВКЛ. Ему удалось освободить захваченные Москвой, восточные земли Великого княжества Литовского, а 30 августа 1579 года был освобожден ключевой город восточных границ ВКЛ Полоцк. После Полоцка война перешла уже на территорию Московского княжества.

Для Стефана Батория это была еще и личностная война с Иваном Грозным. Он слал ему письма, в которых обличал русского царя в кровожадности, в том, что тот всех своих подданных уничтожает и правит ими не как равными себе, а как скотом. К письмам он прикладывал книги, которые издавались в Европе об Иване Грозном, и в одном из писем даже вызвал царя на дуэль. Разумеется, Иван Грозный ничего не ответил Баторию. В отличие от русского царя Баторий лично участвовал в военных походах и осадах городов, и вел себя не как король, а как обычный солдат, засыпая в походной постели и используя вместо королевского кресла простой походный бочонок.

После победы вместо Вавельского замка в Кракове Стефан Баторий снова вернулся в Гродно, где переделал городской замок под резиденцию короля Речи Посполитой. Соответсвенно, все время пока он жил там, фактической столицей Речи Посполитой был Гродно.

Король покровительствовал католицизму и всячески поддерживал католическое духовенство. Поэтому неудивительно, что при нем появилось много иезуитских школ, где готовили грамотных исполнителей для многочисленных реформ. 1 апреля 1579 года король выдал привилей, согласно которому иезуитская коллегия в Вильне преобразовывалась в Академию и Виленский университет,. За пять лет были построены иезуитские коллегиумы в Полоцке, Несвиже, Люблине, Риге, Калише, Львове и Дерпе. Они были бы построены в Гродно и Бресте, но у ордена просто не хватило ресурсов .

В 1582 году Стефан Баторий ввел использование григорианского календаря, которым мы пользуемся до сих пор (в России он был введен лишь в 1918 году).

Несмотря на свое желание усилить королевскую власть, Баторий все же следовал своим обещаниям и правилам. Так он признавал, что ВКЛ - это самостоятельная держава в составе конфедерации, а еще он не назначал поляков воеводами и главнокомандующими в армию ВКЛ.

Скорее всего Баторий готовился к новой войне с Московским княжеством,поскольку хотел вернуть потерянные ранее границы ВКЛ. Неожиданная смерть помешала планам. 12 декабря 1586 он умер в своем королевском замке в Гродно. Чтобы выяснить причину смерти короля, врачи провели первое в Восточной Европе анатомическое вскрытие. Причины так и не были установлены, но скорее всего умер король от цирроза печени, поскольку употреблял слишком много вина. Стефана Батория похоронили в Гродно, но затем его остатки перезахоронили в Краковском Вавельском замке. Имя Стефана Батория одно время носил университет в Вильно, а вот центральные улицы в Вильно и Гродно до сих пор называются в его честь.

