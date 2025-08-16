Как забытый плакат Второй мировой стал глобальным культурным феноменом 16.08.2025, 15:40

Фото: Alamy

История известной фразы.

Весной 2000 года в бывшей железнодорожной станции в Алнвике, где разместился секонд-хенд, был обнаружен забытый плакат времен Второй мировой войны. На красном фоне под короной Тюдоров красовалась надпись: «Keep Calm and Carry On» — «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Плакат был создан в 1939 году Министерством информации Великобритании для поддержания морального духа граждан, но так и не был официально распространен. Большинство экземпляров было уничтожено.

Владелец книжного магазина Стюарт Манли рассказывает, что сначала плакат украсил стены магазина, а затем, несмотря на первоначальные сомнения супруги, были напечатаны копии. Популярность росла медленно, но устойчиво, а настоящий бум произошел после статьи в The Guardian в 2005 году.

Плакат, задуманный как инструмент пропаганды, оказался актуален в совершенно другой эпохе — эпохе интернета, мемов и иронии. Он стал символом британской стойкости и платформой для бесконечных пародий: Keep Calm and Drink Tea, Keep Calm and Code On. Простота дизайна — красный фон, белый шрифт и пять слов — позволила легко адаптировать плакат к современному визуальному контексту.

Его популярность росла и после мирового финансового кризиса 2008 года, когда призыв сохранять спокойствие стал символом стойкости. Плакат носили на футболках знаменитости, а премьер-министр Гордoн Браун держал копию в своем офисе.

В то же время плакат подвергался критике за якобы «эстетическое и олигархическое» послание, чрезмерный пропагандистский посыл. Тем не менее, его универсальный месседж — сохранять спокойствие и действовать — оказался актуален и в мем-культуре, и в повседневной жизни.

Сегодня Keep Calm and Carry On остается культурным символом, легко поддающимся перефразированию и переосмыслению, отражая одновременно британский дух и глобальную потребность в спокойствии во времена хаоса.

