Спутниковый снимок подтвердил успешный удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» 16.08.2025, 21:22

Фото: NV

На станции «Унеча» начался пожар.

13 августа на российской нефтеперекачивающей станции возле города Унеча Брянской области РФ раздавались взрывы. Спутники NASA зафиксировали значительный пожар на территории головной нефтеперекачивающей станции «Унеча», являющейся важной частью инфраструктуры нефтепровода «Дружба».

Источники NV сообщали, что взрывы произошли в результате атаки БПЛА, которую организовало Главное управление разведки Украины.

16 августа NV получил доступ к спутниковым снимкам, которые позволяют оценить последствия удара. Несмотря на низкое качество снимков, на кадрах можно увидеть следы значительного пожара, в частности у одного из корпусов. Сравнение со снимками до атаки показывает, что под ударом оказались один из корпусов и целый ряд инфраструктурных объектов: трубы и насосные станции рядом. Вероятно, после попадания именно здесь начался пожар.

Инфографика: NV

13 августа губернатор российской Брянской области Александр Богомаз заявлял, что местная ПВО сбила 12 беспилотников самолетного типа над регионом ночью. Местные жители сообщали об атаке на станцию «Унеча». По данным росСМИ, это была уже вторая атака БПЛА на станцию за неделю.

В тот же день источники издания сообщили, что нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе «Унеча» атаковало дронами ГУР.

«ГНПС Унеча» отвечает за перекачку нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба». Этот проект является одним из ключевых экспортных проектов нефтегазовой отрасли России, приносящий стране-агрессору большую финансовую прибыль.

