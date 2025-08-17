Экономика России разваливается 2 17.08.2025, 12:08

Все уходит на военные заказы.

Российская экономика оказалась в глубоком системном кризисе, который пропаганда пытается замаскировать «позитивными» показателями. Ключевым фактором стал резкий спад покупательной способности населения из-за высоких процентных ставок, что парализует внутренний рынок.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Как отмечает украинская разведка, многие предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную рабочую неделю, что привело к стремительному росту скрытой безработицы.

Отрасли от угольной и железнодорожной до автомобильной промышленности вынуждены обращаться к властям за финансовой поддержкой, но результатов это не дает.

Бюджетная ситуация демонстрирует полный провал финансового планирования. Только за июль дефицит федерального бюджета достиг 1 трлн рублей, при том, что на весь год планировалось 1,2 трлн.

За полтора месяца дефицит вырос с утвержденных 3,8 трлн до почти 5 трлн рублей, что создает дополнительное инфляционное давление, о котором открыто предупреждает даже Центробанк.

Ситуация осложняется тем, что экономика фактически разделена на две части. Военно-промышленный комплекс получает стабильное финансирование и не зависит от высоких ставок и дорогих кредитов, живя за счет государственных контрактов и авансов.

Зато гражданский сектор - основной донор бюджетных поступлений вынужден сокращать производство и персонал, что еще больше истощает внутренний рынок.

В результате ресурсная база страны перераспределяется в пользу войны, тогда как производство потребительских товаров приходит в упадок.

