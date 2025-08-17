закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экономика России разваливается

2
  • 17.08.2025, 12:08
  • 2,516
Экономика России разваливается

Все уходит на военные заказы.

Российская экономика оказалась в глубоком системном кризисе, который пропаганда пытается замаскировать «позитивными» показателями. Ключевым фактором стал резкий спад покупательной способности населения из-за высоких процентных ставок, что парализует внутренний рынок.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Как отмечает украинская разведка, многие предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную рабочую неделю, что привело к стремительному росту скрытой безработицы.

Отрасли от угольной и железнодорожной до автомобильной промышленности вынуждены обращаться к властям за финансовой поддержкой, но результатов это не дает.

Бюджетная ситуация демонстрирует полный провал финансового планирования. Только за июль дефицит федерального бюджета достиг 1 трлн рублей, при том, что на весь год планировалось 1,2 трлн.

За полтора месяца дефицит вырос с утвержденных 3,8 трлн до почти 5 трлн рублей, что создает дополнительное инфляционное давление, о котором открыто предупреждает даже Центробанк.

Ситуация осложняется тем, что экономика фактически разделена на две части. Военно-промышленный комплекс получает стабильное финансирование и не зависит от высоких ставок и дорогих кредитов, живя за счет государственных контрактов и авансов.

Зато гражданский сектор - основной донор бюджетных поступлений вынужден сокращать производство и персонал, что еще больше истощает внутренний рынок.

В результате ресурсная база страны перераспределяется в пользу войны, тогда как производство потребительских товаров приходит в упадок.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина