закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе уничтожен грузовик с российскими оккупантами

2
  • 17.08.2025, 13:09
  • 1,346
В Мелитополе уничтожен грузовик с российскими оккупантами

Блестящая работа украинской разведки.

16 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен грузовик и склад БК российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт, информирует censor.net.

«Грохот раздался в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе», - говорится в сообщении.

В результате уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из морской пехоты, а также экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона «Ахмад-Восток». Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина