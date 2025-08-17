В Мелитополе уничтожен грузовик с российскими оккупантами

В Мелитополе уничтожен грузовик с российскими оккупантами2
- 17.08.2025, 13:09
- 1,346
Блестящая работа украинской разведки.
16 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен грузовик и склад БК российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт, информирует censor.net.
«Грохот раздался в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе», - говорится в сообщении.
В результате уничтожено по меньшей мере шесть российских захватчиков из морской пехоты, а также экипажа БПЛА так называемого кадыровского батальона «Ахмад-Восток». Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются.
В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.
На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи.