10 величайших побед белорусов 17.08.2025, 19:55

Нам есть с кого брать пример.

1. Битва на Синих водах (осень 1362 года)

Переоценить значение этой битвы, в которой войска Великого княжества Литовского под командованием князя Ольгерда разгромили объединенное войско трёх татарских князей, довольно сложно. Именно эта победа положила начало освобождению Восточной Европы от ордынского владычества еще задолго до Куликовской битвы. Благодаря грамотной тактике наши войска без видимых потерь смогли разбить непобедимую доселе татарскую конницу у реки Синие Воды — левого притока Южного Буга, которая позднее стала называться Синюхой, пишет сайт bymy.org.

«Историческое значение этой битвы трудно переоценить, — пишет альманах «Деды». – Ордынцы впервые потерпели столь сокрушительное поражение. Земли в междуречье Дона и Днепра вышли из их подчинения. Киев татары оставили без боя…»

Битва на Синих водах стала куда более славной и значимой, чем случившееся много лет спустя сражение на Куликовом поле, которое многие историки вообще считают «чисто ордынской разборкой».

Как отмечают «Деды», через два года после Куликовской битвы хан Тохтамыш сжег Москву и привел отношения Золотой Орды с Московским государством в прежнее состояние. Только спустя 98 лет, после знаменитого «стояния на Угре» в 1480 году, Московия добилась фактической независимости.

2. Грюнвальдская битва (15 июля 1410 года)

Победа в Грюнвальдской битве – одна из самых славных страниц в белорусской военной истории. 15 июля 1410 года объединенные силы Королевства польского и Великого княжества Литовского под командованием князя Витовта разгромили силы Тевтонского ордена, тем самым положив конец более чем двухсотлетней войне.

Именно вклад наших предков оказался решающим в Грюнвальдской (или, как ее еще называют, Танненбергской) битве. Благодаря тактике ложного отступления кавалерия ВКЛ смогла заманить противника в ловушку, где он полностью был разбит. Около трети тевтонской армии полегло на поле боя, было убито практически все руководство Ордена, значительное число рыцарей попало в плен.

Огромное влияние Грюнвальдская битва оказала и на формирование белорусской нации. Историки пишут, что на битву шли полочане, витебчане, гродненцы, могилевчане, а с битвы – белорусы. По данным в войске ВКЛ было 28 полков с ныне белорусских земель, 4 с литовских и 8 украинских полков. 35 из 40 хоругвей шли под знаменем “Пагоня”.

Рыцари-крестоносцы в этом сражении не только получили отпор — их военная мощь была подорвана на многие годы. Тевтонцы фактически вынуждены были перейти к пассивной обороне, и через 56 лет Орден прекратил свое существование.

3. Битва под Оршей (8 сентября 1514 года)

Победа в этом сражении является самой крупной в белорусской ратной истории. 8 сентября 1514 года 30-тысячная армия ВКЛ под началом гетмана Константина Острожского разгромила втрое большее по численности войско Московского княжества. Даже в одном из российских (!) исторических справочников Оршанская битва отнесена к ста наиболее великим сражениям европейской истории.

Битва под Оршей решила судьбу независимости Великого княжества Литовского и на многие десятилетия остановила российскую экспансию на наши земли. Важность для нас этого сражения еще и в том, что прочие крупные победы белорусы, как правило, одерживали при поддержке армий других государств, а успех 1514 года – целиком и полностью на счету наших предков. Кроме того, благодаря изображению этой битвы неизвестным художником, сделанному несколькими годами позже, мы смогли узнать о бело-красно-белых цветах флага конницы Великого княжества.

4. Битва при Чашниках (26 января 1564 год)

Еще одна битва, которая сорвала планы московской Руси в посягательстве на независимость нашего государства. По удивительному стечению обстоятельств произошло это тоже недалеко от Орши, близ города Чашники (Витебская область). 26 января 1564 года 6-тысячное войско ВКЛ под командованием воеводы Николая Радзивила разбило 18-тысячную рать Московского государства, тем самым сорвав замысел Ивана Грозного совершить поход на Литовские земли, который он планировал «под шумок» Ливонской войны.

Битва продолжалась несколько часов, и закончилась полным разгромом русской армии. Командующий царским войском Петр Шуйский был убит, обоз с орудием и вооружением, которые везли для новобранцев Смоленска, оказались в руках воинов ВКЛ. Кампания 1564 года была сорвана.

5. Битва при Клушине (4 июля 1610 года)

Доставить неудобство своим восточным соседям белорусы смогли и в 1610 году около деревни Клушино (Смоленская область). Причем победа в этом сражении армии Речи Посполитой привела к тому, что Московская держава на некоторое время вообще лишилась государственности.

После сражения остатки русской армии разбежались, и она фактически перестала существовать. А ведь еще накануне битвы московские войска под командованием брата царя Дмитрия Шуйского, Андрея Галицына, Данилы Межецкого и Якоба Делагарди праздновали свою победу, даже не сомневаясь, что армия в 35 тысяч человек быстро расправится с 6800 «поляками» (естественно, в войско Речи Посполитой входили и белорусы). Ночь провели в попойке, причём Делагарди обещал одарить пленного гетмана Жолкевского, который командовал войском противника, собольей шубой в память о том, что сам Жолкевский, взяв ранее в плен Делагарди, подарил ему рысью.

Удар застал собутыльников врасплох. Да и наемники из числа шведов, французов и англичан, которым задержали жалование, не оказали должного рвения в бою и взбунтовались. Русские бежали, а чтобы хоть как-то задержать поляков, Шуйский велел разбросать по лагерю меха и драгоценности, включая награбленное из ризницы Троице-Сергиевой лавры.

Поражение русских в этом битве привело к тому, что в Москве был свергнут Василий Шуйский и образована Семибоярщина, которая, в страхе перед Лжедмитрием II присягнула королевичу Владиславу и впустила в Москву Жолкевского. Так, пусть и не надолго, Москва оказалось под властью Речи Посполитой.

6. Битва под Полонкой (27 июля 1660 года)

Еще одно славное сражение, в котором белорусские войска разгромили московскую дружину — что поделаешь: именно Россия была основным противником в многовековой истории нашего государства. В июне 1660 года объединенная белорусско-литовская и польская армия под руководством гетманов Яна Павла Сапеги и Стефана Чарнецкого около небольшой деревушки Полонка добыла великую победу над втрое большей армией московского воеводы Ивана Хованского в войне России и Речи Посполитой 1654 — 1667 гг.

Блестяще спланированный упреждающий удар польско-литовских войск сорвал план наступления на Варшаву. Поражение московских войск повлекло за собой окончательное отпадение западной половины Великого княжества Литовского от царской власти и на какое-то время изменило соотношение сил.

Примечательно, что сегодня место разгрома русских войск активно используется для белорусско-российских военных маневров. Деревушка Полонка расположена всего в шести километрах от Обуз-Лесновского общевойскового полигона, который в последние годы частенько применяется для совместных оперативно-стратегических учений Беларуси и России.

7. Восстание в Вильне (22-23 апреля 1794 года)

Очередным раундом борьбы против российских оккупантов стало восстание под руководством Тадеуша Костюшки. Как известно, в 1794 г. Екатерина II, дабы окончательно ликвидировать государственность Польши и Великого княжества Литовского ввела оккупационные войска, руководимые Александром Суворовым.

Против оккупантов восстал белорусский и польский народ. В ночь с 22 на 23 апреля повстанцы под предводительством белоруса Якуба Ясинского освободили Вильню. Обезоружив русский гарнизон, они взяли в плен 1012 человек. 23 апреля на рыночной площади был провозглашён «Акт восстания Литовского народа». С этого дня вооруженная борьба распространилась по всей Литве и Западной Беларуси, собрав под свои знамена несколько десятков тысяч белорусов.

Увы, как мы помним из истории, восстание Костюшки было жестоко подавлено войсками Суворова, оставившего после себя на нашей земле лишь виселицы да память о зверствах, учиненных над мирным населением его солдатами и казаками, которые ради устрашения носили на своих пиках и штыках трупы мертвых младенцев.

Восстание 1794 года сыграло и значительную международную роль: оттянув на себя силы Пруссии, оно способствовало успехам французской революционной армии и подготовило выход Пруссии из состава первой коалиции. А также послужило примером для будущих освободительных сражений за независимость.

8. Сражение под Миловидами (21 мая 1863 год)

Одно из славных сражений в рамках восстания под руководством Кастуся Калиновского (1863-1864). 21 мая 1863 года около местечка Миловиды Слонимского уезда несколько отрядов белорусов численностью в 800 человек смогло противостоять 5 ротам хорошо обученных русских солдат с 4 орудиями. Карателям так и не удалось взять лагерь повстанцев, и с большими потерями они вынуждены были отойти.

Восстание 1863 года стало одним из немногочисленных в истории XIX века примеров, когда горстка вооруженных людей, защищая независимость своей земли, восстала против громадной империи. Царизм утопил восстание в крови, но наперекор этому в народе крепло чувство национального достоинства. Тогда же с целью успокоения крестьян был издан ряд указов, согласно которым в Беларуси и Литве отменялось временнообязанное состояние крестьян, предусматривалось немедленное возвращение крестьянских отрезков и уменьшение выкупных платежей на 20%.

9. Слуцкое восстание (27 ноября 1920)

Как День героев некоторые белорусы отмечают дату 27 ноября. Именно в этот день в 1920 году в районе города Слуцка начались бои между белорусскими вооружёнными формированиями и советскими войсками.

Целью восстания была объявлена защита независимости Беларуси.

Имея большую поддержку местного населения и помощь со стороны приверженцев белорусской независимости, Слуцкая бригада, известная как «Слуцкі збройны чын», провела несколько успешных атак близ города Копыль, деревень Тимковичи и Вызна, выбив оттуда советские войска. Призыву Слуцкой рады переходить на её сторону последовала и часть солдат Красной Армии из числа крестьян, которые не поддерживали политику коммунистов. Развернулось активное антибольшевистское сопротивление.

Слуцкое восстание является эпизодом истории Белорусской Народной Республики и борьбы белорусов за свою независимость. За неделимую Беларусь, провозглашение республики и независимость от Польши и России наши предки шли под флагом с Погоней и девизом «Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына». Увы, силы были не равны…

10. Минская операция (3 июля 1944 год)

Освобождение Минска от немецко-фашистских войск также по праву может считаться одной из значимых побед в нашей истории. Эта операция стала предвестником будущей победы над фашизмом в Восточной Европе.

Как известно, Минская операция была осуществлена силами 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта и являлась частью Белорусской операции (известной как операция «Багратион»), которую считают «одной из крупнейших за всю историю человечества».

Благодаря слаженным действиям армий к исходу 3 июля Минск был освобожден. Ликвидирована значительная группировка сил противника, чем был нанесен сильный урон немецким дивизиям на Восточном фронте. За умелые и героические действия в ходе минской операции 1944 года, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». Конечно, приписывать эту победу исключительно белорусам будет неправильно: в рамках Минской операции плечом к плечу на нашей земле сражались представители самых разных национальностей. Однако в том, что наши соотечественники проявили в этих боях мужество и героизм, сомневаться не приходится.

Это далеко не полный перечень славных побед белорусского оружия. Однако и без всеобъемлющего списка ясно: есть в нашей истории события, которыми стоит гордиться.

