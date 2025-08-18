Трамп призвал «играть на победу» в борьбе с ХАМАС 18.08.2025, 18:08

Президент США снова напомнил о своих успехах в урегулированиях конфликтов.

Возвращение всех оставшихся израильских заложников возможно только после уничтожения палестинской исламистской группировки ХАМАС, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Чем быстрее это произойдет, тем лучше будут шансы на успех. Помните, я был тем, кто вел переговоры и освободил сотни заложников, которые были отправлены в Израиль (и Америку!). Я был тем, кто положил конец 6 войнам всего за 6 месяцев. Я был тем, кто УНИЧТОЖИЛ ядерные мощности Ирана. Играй на ПОБЕДУ или вообще не играй!» — написал американский лидер.

В плену у ХАМАС после двух периодов прекращения огня и обмена израильских заложников на палестинских заключенных остаются 56 человек, при чем 36 из них мертвы.

США выступали посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем. Они представили предложение о 60-дневном перемирии, которое включало освобождение десяти живых израильских заложников и передачу тел еще 18-ти на первый и седьмой день прекращения огня в обмен на более 120 палестинских заключенных. Также сделка предполагала прекращение наступательной деятельности Израиля и переброску войск в южные части сектора Газа после обменов. ЗА 60 дней стороны должны были договориться о полном прекращении огня.

Однако мирные переговоры между сторонами зашли в тупик. Израиль считает, что ХАМАС не показывает желания идти на перемирие, а группировка требует улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. The Jerusalem Post со ссылкой на источник, причастный к переговорам, писала, что Израилю и США могут понадобиться месяцы для подготовки новой сделки с палестинской террористической группировкой.

В итоге в начале августа Израиль принял решение об оккупации города Газа, что может быть первым шагом для полного взятия под контроль эксклава, писал Axios. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху среди «ключевых принципов» завершения конфликта и обеспечения безопасности Израиля называл «полное разоружение ХАМАС», «возвращение всех заложников», «полная демилитаризация сектора», «израильский контроль над безопасностью в секторе Газа» и «создание альтернативного гражданского управления». Нетаньяху подчеркивал, что Израиль не собирается аннексировать сектор Газа.

