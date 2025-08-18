Александр Глеб рассказал, как «Неману» надо играть против «Райо Вальекано» 1 18.08.2025, 20:03

Бывший полузащитник «Барселоны» считает, что гродненцы поставят «автобус».

Бывший полузащитник сборной Беларуси и «Барселоны» Александ Глеб высказался о сопернике «Немана» в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

— «Райо» будет много владеть мячом. Надо стараться контроллировать мяч, если он будет у «Немана», не нужно бездумно его выбивать. Если много без мяча находиться, то можно и подсесть, поплыть. Думаю, что гродненцы, в основном, будут сидеть сзади. Не будут они так лететь вперед, как против «Клаксвика». Наверное, стоить ожидать «автобус», потому что «Райо» на голову сильнее, они более мастеровитые. Посмотрим, как будет развиваться игра, это совсем другая история. Надо использовать стандарты и контратаки, — сказал Александ Глеб в программе «На грани фола» на телеканале «Беларусь 5».

Напомним, что «Неман» прошел «Клаксвик» по сумме двух встреч и вышел на «Райо Вальекано» в в плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com