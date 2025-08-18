закрыть
18 августа 2025, понедельник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп начал встречу с лидерами ЕС после переговоров с Зеленским

  • 18.08.2025, 22:04
Трамп начал встречу с лидерами ЕС после переговоров с Зеленским

Трансляция.

В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа и лидеров EC.

На встречу прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщал Charter97.org, ранее Трамп и Зеленский провели встречу в открытом и закрытом форматах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко