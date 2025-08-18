Трамп начал встречу с лидерами ЕС после переговоров с Зеленским 18.08.2025, 22:04

Трансляция.

В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа и лидеров EC.

На встречу прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщал Charter97.org, ранее Трамп и Зеленский провели встречу в открытом и закрытом форматах.

