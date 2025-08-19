Победили «Дружбу» 2 19.08.2025, 12:00

3,326

Удар ВСУ по нефтепроводу оставил Минск равнодушным?

Август — сложный месяц для «Дружбы», пишет planbmedia.io. Год назад транзит по южной ветке нефтепровода едва не перекрыли санкции, грозившие обнулить доходы Беларуси от транзита российской нефти. В ночь на понедельник, 18 августа, ВСУ ударили по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области. Перекачка российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию прекращена, отчитался Генштаб ВСУ в Facebook.

А как же мы?

По сведениям Генштаба ВСУ, ранее, в ночь на 13 августа, украинские беспилотники атаковали также крупнейший узел нефтепровода «Дружба» — линейную производственно-диспетчерскую станцию «Унеча» в Брянской области.

Пока об остановке транзита нефти публично побеспокоились Венгрия и Словакия. То есть — основные получатели.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, в результате чего поставки нефти в нашу страну были прекращены. Этот новый удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто DW. Министр экономики Словакии Дениса Сакова подтвердила прекращение поставок.

В венгерской MOL сообщили Reuters, что поставки нефти должны возобновиться после технических работ. Петер Сийярто также заявил со ссылкой на Минэнерго РФ, что специалисты проводят ремонтные работы, но пока непонятно, когда экспорт нефти будет возобновлен, уточняет «Коммерсант».

«Коммерсант» также цитирует старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, оценивающего поставки по «Дружбе» в Венгрию и Словакию в августе на уровне около 150 тыс. баррелей в сутки, или 60% общего потребления сырой нефти этими странами. Перерыв поставок в несколько недель после исчерпания запасов может привести к дефициту на НПЗ в Венгрии и Словакии, добавляет он.

По данным российского издания, в 2024 году Словакия импортировала 4,2 млн тонн российской нефти, Венгрия — 4,56 млн тонн. Трубопроводные поставки — это как раз «Дружба».

Беларусь не волнуется

Год назад мы вспоминали некогда славную историю «Дружбы». Были времена, когда транзит нефти через Беларусь был больше 60 млн тонн в год. В 2019 году он составил 63 млн, в 2020 – 61,5 млн тонн. После того как с начала войны Польша и Германия перестали покупать российскую нефть, объемы транзита резко упали.

Эксперты оценивали объемы в 1,1 млн тонн в месяц или примерно 13 млн тонн в год. Большая часть, 900 тысяч тонн ежемесячно, распределялась между Венгрией и Словакией. При этом в 2023-м в году «Гомельтранснефть Дружба» жаловалась, что при теперешних объемах транзита плата за него едва покрывает затраты на транспортировку нефти. Минск хотел поднять тариф на прокачку сразу на 80%. Правда, договориться получилось о повышении только на 10%.

В прошлом году конфликт решили. Сейчас физический удар по «Дружбе» переговорами не решить. А Беларусь об инциденте сообщает только со ссылкой на другие СМИ и без претензий к «украинской военщине». Разбомбили и разбомбили — бывает, дело житейское.

