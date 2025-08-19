В затонувшем римском городе нашли бани Цицерона
- 19.08.2025, 14:10
Город находится на дне Неаполитанского залива.
Подводные археологи обнаружили в руинах древнего города Байи в Неаполитанском заливе прекрасно сохранившийся римский термальный комплекс. Ученые предполагают, что он мог быть частью виллы оратора, политика и философа Марка Туллия Цицерона, пишет «Хайтек».
Комплекс нашли в 2023 году на глубине около трех метров в археологическом парке Соммерсо-ди-Байя, спустя два года исследований ученые представили его описание. Археологов поразила сохранность сооружения: мозаичный пол оказался неповрежденным и по-прежнему покоится на кирпичных столбиках системы «суспенсура», которая обеспечивала циркуляцию горячего воздуха под полом и в стенах.
Античные источники указывают, что в этом районе Байи виллой владел Цицерон, что делает находку особенно интересной — правда, эта связь пока не доказана.
Байи играли важную роль в римской истории. Со II века до н.э. сюда приезжала элита, чтобы окунаться в считавшиеся целебными сернистые воды. А к I веку до н.э. город превратился в роскошный курорт. Здесь строили виллы республиканские полководцы и правители Гай Марий, Луций Лициний Лукулл, Гай Юлий Цезарь, императоры Август и Нерон, а император Адриан умер в городских банях в 138 году.
Найденное сооружение работало как римская сауна (лаконикум). Инженеры поднимали пол на кирпичных столбиках, создавая воздушные камеры, а горячий воздух циркулировал под ним и через трубки в стенах. Такая система обеспечивала равномерное тепло. Подводная среда Бай выступила естественным консервантом, сохранив мозаику и постройки лучше, чем это обычно удается на суше.