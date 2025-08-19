В Китае нашли двуглавого ящера 1 19.08.2025, 15:05

Ему более 120 миллионов лет.

Ученые описали уникальную окаменелость маленькой водной рептилии Hyphalosaurus, которая жила более 120 миллионов лет назад. Особенность находки в том, что животное имело две головы и две длинные шеи, пишет New Voice.

Hyphalosaurus был небольшим водным ящером, известным благодаря тысячам хорошо сохранившихся окаменелостей. Однако найденный экземпляр оказался уникальным — у него полностью сформированы две головы.

В 2006 году палеонтологи из Китая описали эту находку в журнале Biology Letters. В своей работе они отмечали:

«Начиная от уровня плечевого пояса, позвоночник разделяется на две серии шейных позвонков, образуя две длинные шеи, которые заканчиваются двумя черепами».

Это явление известно как аксиальная бифуркация. Оно возникает, когда зародыш начинает делиться на близнецов, но процесс не завершается. Подобные случаи хоть и редки, но известны и сегодня: двуглавых змей, черепах, саламандр, акул и даже оленей находили в разных странах.

Окаменелость Hyphalosaurus имела длину всего 70 миллиметров. Это свидетельствует о том, что он был либо еще эмбрионом, либо только что родился. Как и большинство животных с двумя головами, он, вероятно, не дожил до взрослого возраста.

Фото: Buffetaut et al., Biol. Let., 2006

