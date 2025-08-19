Краевед рассказал, когда в центре Минска росли пальмы 1 19.08.2025, 16:46

1,190

Фото: Telegraf.news

Где они были и куда делись?

Минский краевед опубликовал видео, в котором рассказал о необычном для белорусской столицы пейзаже — пальмах, украшавших центр города в середине XX века. Он объяснил, что это было и почему экзотические деревья исчезли с улиц, пишет Telegraf.news.

По его словам, один из известных кадров был сделан в 1954 году у Дома правительства. Этот фрагмент взят из кинохроники документального фильма «Новый Минск» режиссера Иосифа Шульмана. На архивных кадрах отчетливо видно, как рядом с монументальным зданием растут пальмы.

Как выяснилось, в 1950-х и 1960-х годах в Минске проводили эксперимент по озеленению. Сотрудники Ботанического сада вывозили пальмы в кадках и расставляли их на площадях в центральной части города, в том числе и на площади Ленина.

Краевед уточнил, что деревья украшали город только в «весенне-летний период». Осенью их убирали с улиц, так как зимой в условиях «сурового климата» они бы не выжили.

По словам автора видео, с пальмами город смотрелся «очень колоритно». Он сравнил вид на Дом правительства с пейзажами Сочи середины XX века.

Причины прекращения эксперимента неизвестны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com