Трамп: Американские атомные подводные лодки уже ближе к России
- 2.08.2025, 10:36
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Медведев сказал «несколько очень плохих вещей».
Атомные лодки США уже ближе к России. Это стало ответом на ядерные угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Об этом сообщил президент США Дональда Трампа в интервью Newsmax.
По мнению Трампа, Медведев сказал «несколько очень плохих вещей», говоря о ядерном оружии.
«И когда вы упоминаете слово «ядерное», знаете, мои глаза загораются, и я говорю: «Нам лучше быть осторожными», потому что это самая высокая угроза», - подчеркнул президент США.
Американский лидер добавил, что США должны быть всегда готовы, поэтому он отправил в регион две атомные подводные лодки.
«Я просто хочу убедиться, что его слова - это только слова и ничего больше», - заявил Трамп.
У президента США спросили, находятся ли подводные лодки ближе к России. Он ответил: «Они ближе к России. Да, они ближе к России».