закрыть
2 августа 2025, суббота, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Остановлен поезд из Барановичей в Минск

1
  • 2.08.2025, 22:01
  • 1,332
Остановлен поезд из Барановичей в Минск

Из-за поломки контактной сети.

Поезд Барановичи-Минск остановился на перегоне Столбцы-Колосово из-за технической неисправности контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

На БелЖД сообщили, что принимают меры по устранению неисправности и организации доставки пассажиров к местам назначения. По предварительным оценкам, задержка поезда может составить около 2 часов 30 минут.

В связи с инцидентом возможны задержки и других поездов на этом участке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич