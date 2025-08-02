Остановлен поезд из Барановичей в Минск

Остановлен поезд из Барановичей в Минск1
- 2.08.2025, 22:01
- 1,332
Из-за поломки контактной сети.
Поезд Барановичи-Минск остановился на перегоне Столбцы-Колосово из-за технической неисправности контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.
На БелЖД сообщили, что принимают меры по устранению неисправности и организации доставки пассажиров к местам назначения. По предварительным оценкам, задержка поезда может составить около 2 часов 30 минут.
В связи с инцидентом возможны задержки и других поездов на этом участке.