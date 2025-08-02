Остановлен поезд из Барановичей в Минск 1 2.08.2025, 22:01

1,332

Из-за поломки контактной сети.

Поезд Барановичи-Минск остановился на перегоне Столбцы-Колосово из-за технической неисправности контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

На БелЖД сообщили, что принимают меры по устранению неисправности и организации доставки пассажиров к местам назначения. По предварительным оценкам, задержка поезда может составить около 2 часов 30 минут.

В связи с инцидентом возможны задержки и других поездов на этом участке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com