20 августа 2025, среда, 12:32
«Онега» вывозила картофель из Беларуси

  • 20.08.2025, 11:31
  • 1,840
Компанию оштрафовали.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало о новых штрафах, назначенных компаниям по делам о нарушении законодательства о ценообразовании при продаже картофеля.

Как сообщили в ведомстве, «последствия по „играм“ с картошкой продолжаются».

Так, по их информации, Экономический суд Минской области привлёк к ответственности ЧТПУП «ДараСтройТорг». Штраф составил 2% от суммы хозяйственной операции, или 1 153,30 рубля.

Экономический суд Минска оштрафовал ООО «ЭкоФрутЛенд» на 5 510 рублей и его должностное лицо — на 210 рублей.

Ещё одну компанию, ООО «Азбука снеков» (известна торговой маркой «Онега»), привлёк к ответственности КГК за нарушение порядка вывоза товаров. Штраф составил 10% от их стоимости — 2 776,85 рубля.

