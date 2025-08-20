«Онега» вывозила картофель из Беларуси
- 20.08.2025, 11:31
- 1,840
Компанию оштрафовали.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало о новых штрафах, назначенных компаниям по делам о нарушении законодательства о ценообразовании при продаже картофеля.
Как сообщили в ведомстве, «последствия по „играм“ с картошкой продолжаются».
Так, по их информации, Экономический суд Минской области привлёк к ответственности ЧТПУП «ДараСтройТорг». Штраф составил 2% от суммы хозяйственной операции, или 1 153,30 рубля.
Экономический суд Минска оштрафовал ООО «ЭкоФрутЛенд» на 5 510 рублей и его должностное лицо — на 210 рублей.
Ещё одну компанию, ООО «Азбука снеков» (известна торговой маркой «Онега»), привлёк к ответственности КГК за нарушение порядка вывоза товаров. Штраф составил 10% от их стоимости — 2 776,85 рубля.