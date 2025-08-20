закрыть
Rzeczpospolita: В Польшу мог залететь «Шахед»

  • 20.08.2025, 12:00
Rzeczpospolita: В Польшу мог залететь «Шахед»
иллюстративное фото

Дрон, возможно, упал в Люблинском воеводстве.

В ночь на среду на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

На кукурузном поле нашли обгоревшие элементы разных размеров, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров. Это обожженные металлические и пластиковые обломки.

По неофициальной информации, полученной Rzeczpospolita, объектом, который взорвался в Осинах, мог быть иранский беспилотный аппарат типа «Шахед» 131 или «Шахед» 136 (в российской терминологии — «Герань-1» и «Герань-2»).

В 2023 году Россия начала производство «Шахед» с использованием собственных элементов электронного оснащения.

