Раритетный Nissan из 90-х продали за миллион долларов 20.08.2025, 13:54

Знаменитый спорткар был изготовлен в лимитированной серии.

В США на аукционе продали Nissan Skyline GT-R 1996 года в лимитированном исполнении Nismo. Таких 400-сильных купе выпустили всего 44.

За знаменитый спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo 400R (именно такое полное название модели) отдали 995 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Тюнинг Nissan Skyline GT-R R33 от Nismo посвятили участию модели в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Изготовили лимитированную серию из 44 купе, которые были втрое дороже стандартного Nissan Skyline GT-R.

Обозначение 400R указывает на то, что мощность турбошестерни увеличили с 280 до 400 сил. Для этого объем двигателя увеличили до 2,8 л и установили большую турбину.

Спорткар Nissan Skyline GT-R Nismo получил полный привод, управляемые задние колеса и более жесткую подвеску с амортизаторами Bilstein. Авто узнается по карбоновым капоту и антикрылу, а в салоне установили спортивные руль и сиденья.

Конкретно это купе Nissan Skyline GT-R Nismo 400R хранилось в частных коллекциях в Японии, Гонконге и США. Оно в отличном состоянии, а его пробег составляет всего 7093 км.

