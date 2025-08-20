Еще один российский регион ввел талоны на бензин 20.08.2025, 14:04

После череды ударов по НПЗ топлива в РФ не хватает.

Приморье вслед за оккупированным Крымом и Забайкальским краем РФ столкнулось с нехваткой бензина на АЗС после череды ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, в результате которых российская экономика лишилась 13% мощностей НПЗ.

Как сообщает PrimaMedia, перебои с топливом стали возникать с начала августа, а в последнее время усилились. О нехватке бензина сообщали водители из Анучино, Арсеньева, Чугуевского округа и Уссурийска, а затем АИ-92 и АИ-95 исчез с заправок Владивостока.

Топливный коллапс возник на федеральной трассе «Уссури», которая соединяет Хабаровский край и Приморье, пишет DVhab. По словам местных жителей, бензин продают по талонам. «На колонках висят таблички «Не работает». <…> Заправляют только машины экстренных служб и автомобили организаций по топливным картам. Заправиться можно в крупных населенных пунктах, но очереди там по 1,5-2 часа», — жалуется один из водителей.

Источники PrimaMedia связывают проблему с тем, что в пик туристического сезона, когда спрос на бензин подскочил, нефтезаводы резко сократили отпуск топлива, некоторые — в 5 раз. Кроме того, сказывается транспортный коллапс на сети РЖД: составы с топливом долго стоят на путях, задержка их прибытия во Владивосток иногда занимает до двух недель.

В правительстве края объяснили ситуацию тем, что летом топливо заканчивается быстрее, а доставка нефтепродуктов на АЗС замедлилась из-за ремонта на участке федеральной трассы. При этом запасы на АЗС края поддерживаются на необходимом для бесперебойного обеспечения уровне, подчеркнули власти.

