«Потери россиян колоссальные, соотношение — 1 к 30» 1 20.08.2025, 14:15

Алексей Мельник

Фото: Главред

Летние наступление превращается для армии РФ в «конвейер смерти».

Продвижение российской армии замедлилось до минимума за лето: прорывы блокирует украинская оборона, а потери РФ растут.

Что происходит сейчас на фронте? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексеем Мельником.

— Стратегически ситуация на театре боевых действий не претерпела кардинальных изменений, и это фиксируется как минимум последние три месяца. Интенсивность боев с начала весенне-летней кампании остается очень высокой — около 180 боевых столкновений ежедневно. Для понимания: в июне их было в среднем 184, в июле — 186, а в августе — 178. То есть наблюдается некоторое снижение, но оно не радикальное. Скорее можно говорить о стабилизации. Это признак того, что ресурсы РФ на исходе, а нарастить темп наступления не удается.

За последние два месяца россияне оккупировали около 500 квадратных километров ежемесячно. На первый взгляд, это большая территория. Но если растянуть ее вдоль фронта в тысячу километров, выходит — всего 500 метров в месяц.

Что касается потерь армии РФ, они остаются колоссальными. В среднем — около 1000 человек в день. Россияне активно применяли тактику микроштурмовых групп: раньше посылали 5–10 человек, сейчас 2–5, надеясь незаметно просочиться через украинскую оборону. Но уровень потерь оставался огромным.

Недавно я лично общался с бойцами одной из бригад, которые держат оборону Часова Яра уже больше года. На закрытом мероприятии они рассказали, что соотношение потерь на этом участке фронта — один к тридцати: на каждого погибшего украинского солдата приходится 30 убитых россиян. Это реальные цифры, подтвержденные военными, без малейшего смысла их приукрашивать.

Фактически Россия просто «закидывает мясом» позиции ВСУ. Солдаты описывают, что группы идут одна за другой, по два-три человека, их уничтожают, через полчаса появляются новые. Это настоящий конвейер смерти — цена российской тактики «ползучего наступления».

— Повлияли ли переговоры Путина и Трампа на ситуацию на фронте?

— Никаких признаков немедленного эффекта на поле боя нет и быть не может. Ранее Трамп настаивал на безусловном перемирии — без обсуждения условий. Зеленский был вынужден согласиться. Однако после встречи на Аляске Трамп неожиданно изменил акцент. Путин фактически перехитрил его, сместив фокус с прекращения огня на подготовку всеобъемлющего мирного договора.

Таким образом, дипломатический трек идет своим путем, но Россия продолжает боевые действия. Это позволяет Путину избежать риска жестких шагов со стороны США — санкций, пошлин и других мер. В итоге перемирие отложено, а на фронте это никак не отражается.

— Что происходит сейчас под Покровском и в Сумской области, где ВСУ успешно контратакуют?

— Под Покровском был прорыв российских войск, но последовала успешная контратака ВСУ. Очевидно, что у ВСУ есть проблемы с дефицитом сил и средств, однако это не новость: Украина с самого начала сражается с противником, который численно и технически превосходит.

Тот прорыв россиян был приурочен к саммиту на Аляске. Кремль хотел повторить сценарий Минска-1 и Минска-2, когда украинские войска оказывались в окружении перед переговорами, это Дебальцево и Иловайск. Но в этот раз план провалился. Россияне не смогли ввести туда основные силы и развить успех. Украинские резервы ликвидировали выступ, угроза была нейтрализована.

Это показало, что при всех численных преимуществах возможности РФ не безграничны. На пороге завершения летней кампании Россия так и не смогла добиться стратегического прорыва фронта.

Что касается Сумского направления — там ситуация стабилизирована. Более того, в последних заявлениях Путина мы уже не слышим угроз «вот-вот захватить Сумы». Похоже, что публично Кремль отказался от этой идеи. Украинские силы восстановили контроль над рядом населенных пунктов и сохраняют плацдарм на территории Курской области.

