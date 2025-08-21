Секретный военный космоплан США готовится к новой миссии

Секретный военный космоплан США готовится к новой миссии2
Это его восьмая миссия.
Американский военный космоплан X-37B отправится на восьмую миссию 21 августа 2025 года. Старт запланирован с космодрома имени Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9 компании SpaceX, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Беспилотный и автономный космоплан используется для проведения экспериментов на орбите Земли. Хотя его существование известно, большинство задач аппарата остаются засекреченными.
X-37B оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими высокую надежность и многоразовость. Его модульная конструкция позволяет выполнять широкий спектр миссий. Аппарат способен автономно возвращаться на Землю, что ускоряет подготовку к повторным полетам.
Седьмая миссия завершилась 7 марта успешной посадкой на базе Ванденберг в Калифорнии. Во время полета были протестированы технологии «осведомленности в космосе», которые помогут США отслеживать обстановку на орбите в условиях ее растущей загруженности и конкуренции. Также проведен маневр аэродинамического торможения для изменения орбиты с минимальным расходом топлива, что подтвердило гибкость аппарата.
Ожидается, что на борту космоплана снова пройдут эксперименты в области квантовой навигации. Один из проектов — квантовый инерциальный датчик, который может стать альтернативой GPS и позволит навигацию в зонах, где спутниковые системы недоступны или подавлены.
Миссия X-37B имеет стратегическое значение для будущих космических операций США.