21 августа 2025, четверг, 14:09
Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США

2
  • 21.08.2025, 13:23
  • 1,012
Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США
Владимир Зеленский

Программа впечатляет масштабами.

Украина предложила Соединенным Штатам «дроновую» сделку, которая позволит производить около 10 млн беспилотников ежегодно.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

«Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает», - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.

«Относительно 90 миллиардов на закупку оружия: я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии, как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива», - добавил глава Украины.

Ранее Financial Times сообщало, что Украина может купить американское оружие на сумму до 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

