Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США

Миллионы дронов ежегодно: Зеленский раскрыл детали будущего соглашения с США2
- 21.08.2025, 13:23
Программа впечатляет масштабами.
Украина предложила Соединенным Штатам «дроновую» сделку, которая позволит производить около 10 млн беспилотников ежегодно.
Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
«Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству на 50 млрд долларов - это 5 лет и 10 млн дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает», - отметил Зеленский.
Он также добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения на 90 млрд долларов.
«Относительно 90 миллиардов на закупку оружия: я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии, как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива», - добавил глава Украины.
Ранее Financial Times сообщало, что Украина может купить американское оружие на сумму до 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.
Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.