США перехватили российский самолет-разведчик возле Аляски

Военные Соединенных Штатов зафиксировали и перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Как сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), самолет оставался в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенных границ США или Канады.

Для его идентификации и сопровождения NORAD подняло два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

Зона ADIZ простирается на 150 миль (241 км) от побережья США. Все самолеты, входящие в эту зону, обязаны идентифицироваться.

Территориальное воздушное пространство США начинается всего в 22 км от берега.

В NORAD подчеркнули, что система обороны Северной Америки базируется на многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей. Она позволяет быстро выявлять и отслеживать потенциальные угрозы и при необходимости оперативно реагировать.

