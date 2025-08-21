США перехватили российский самолет-разведчик возле Аляски

США перехватили российский самолет-разведчик возле Аляски3
Подробности.
Военные Соединенных Штатов зафиксировали и перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).
Как сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), самолет оставался в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенных границ США или Канады.
Для его идентификации и сопровождения NORAD подняло два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.
Зона ADIZ простирается на 150 миль (241 км) от побережья США. Все самолеты, входящие в эту зону, обязаны идентифицироваться.
Территориальное воздушное пространство США начинается всего в 22 км от берега.
В NORAD подчеркнули, что система обороны Северной Америки базируется на многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей. Она позволяет быстро выявлять и отслеживать потенциальные угрозы и при необходимости оперативно реагировать.