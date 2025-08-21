«Неману» предстоит дать бой «гордости рабочего класса» Мадрида 21.08.2025, 17:46

Чем известен «Райо Вальекано», который будет противостоять футболистам из Гродно.

Если задаться целью найти белорусский аналог ближайшего соперника «Немана» в Лиге конференций, то выбирать стоит из двух вариантов: минское «Торпедо» или столичное же МТЗ-РИПО, пишет betnews.by.

«Райо Вальекано» — пролетарский клуб небогатой рабочей окраины Мадрида. С леворадикальными болельщиками, способными в знак протеста перерезать кабель и оставить стадион без электричества. С путевкой в еврокубки, добытой во второй раз в истории самым возрастным составом в Старом Свете. С традиционно одним из самых низких бюджетов в чемпионате Испании, где свежей победой над «Жироной» команда зашла на 24-й сезон. С женским подразделением, история которого раскачалась после рекордного трансферного приглашения в Мадрид супруги Роналдо (который Зубастик) Милен Домингес. И с первой женщиной-президентом в истории испанского футбола, приговоренной к 7 годам тюрьмы за налоговое мошенничество во время правления.

Как «Райо Вальекано» вышел на встречу с «Неманом»

В конце мая соперник «Немана» отметил 101-й день рождения. За неделю до того мадридцы едва не испортили себе праздник, сыграв дома вничью с «Мальоркой» — 0:0. Повезло, что не сумела победить и «Осасуна» (1:1 с «Алавесом»). Матчи начинались в одно время, но в столице сыграли быстрее — и футболисты «Райо» прямо на стадионе досматривали встречу в Витории на мобильных устройствах. И видели финальный штурм «Осасуны», едва не увенчавшийся успехом.

При равенстве очков дополнительные показатели вышли в пользу мадридцев, и «Райо Вальекано» повторил собственный рекорд — 8-е место в чемпионате Испании. Такая же позиция была на финише в 2013-м, 9-я — в 2000-м, а в дебютной элитной кампании-1977/78 — 10-я. В остальных 20 случаях «пчелы» не залетали в десятку, имея малопочетный статус команды-лифта.

Минувшую кампанию «Райо» начал с 18-м бюджетом в примере и средним возрастом состава 30,1 лет. У команды была самая возрастная заявка из всех. На финише сезона выяснилось, что не только в Испании, но и в Европе (на пару с венгерским «Пакшем»). Но «старики» нынче в моде. Миланский «Интер», находившийся в возрастной иерархии 5-м (29,5 лет), вышел в финал Лиги чемпионов. «Райо» же сенсационно получил пропуск в Лигу конференций.

Это тем более удивительно, что не сыграли почти все атакующие ставки команды. Лучший игрок Кубка Америки-2024 Хамес Родригес вернулся в Мадрид, видимо, не дослышав, что на сей раз зовет его не «Реал», а «Райо Вальекано». За «пчел» он не собирался ни играть, ни тренироваться. Столь необычное сотрудничество продлилось лишь до января — колумбиец уехал из столицы Испании, имея 205 минут игрового времени и примерно столько же часов разгула.

Воспитанник «Атлетико» Серхио Камельо начинал сезон в «РВ», имея статус главного героя финала парижской Олимпиады. Нападающий вышел на 83-й минуте матча с французами и дважды забил в дополнительное время, что принесло испанцам золото. А заодно дало ему трибуну:

— В раздевалке «Атлетико» я общался со звездными футболистами, каких нет в «Райо Вальекано». Зато здесь настоящие люди, которые ценят отношения гораздо сильнее. Для меня жизнь в Вальекасе идеальная, ибо она настоящая.

Увы, в сезоне Камельо больше лечился, чем играл. На его счету всего 3 мяча в Ла Лиге.

У Рауля де Томаса — ни одного (и всего 2 игры). Зато историй вокруг него — хоть книгу пиши. Форвард — самое дорогое приобретение сразу двух испанских клубов: в январе 2020-го «Эспаньол» купил его у «Бенфики» за 22,5 млн евро, а впоследствии продал в «Райо Вальекано» за 8 млн (плюс 3 миллиона возможными бонусами). При подписании контракта агент футболиста не поделил комиссионные с президентом «РВ» Раулем Пресой, разбив тому нос. С поврежденным лицом функционер не смог вовремя заявить форварда, и тот полгода простоял без дела.

На раскате минувшего сезона де Томас без предупреждения улетел во Францию на корриду, имея неосторожность выложить фото в соцсети. Он успел к вечерней тренировке, но было уже поздно. Нападающего вернули в заявку лишь весной, официальной же причиной нахождения вне ее назывался загадочный вирус. В свободное время, коего было вагон, де Томас рисовал комиксы на социально значимые темы. Например, Винисиуса Жуниора с белой кожей. За этот коллаж Рауль получил еще и дисциплинарное взыскание. Месяц назад игрок уехал в Катар.

Сезон для «Райо» вытягивали другие. Вратарь Аугусто Баталья, защитники Флориан Лежен и Андрей Рациу, опорник Оскар Валентин, нападающие Хорхе де Фрутос и Иси Паласон. В общей сложности в протоколах отметились 26 игроков — меньше использовали только «Осасуна» и «Атлетико». В 38 матчах «пчелы» забили лишь 41 мяч.

Единственная еврокампания «Райо Вальекано»: 12 матчей!

Сезон-2000/01 — единственный еврокубковый у «Райо». Пропуском в Кубок УЕФА стало не только 9-е место в чемпионате, но и рейтинг Fair Play, введенный за несколько лет до того. Испанские клубы заняли в нем 3-е место, чем и осчастливили мадридцев. Капитаном и вратарем того «Райо Вальекано» был будущий тренер национальной сборной Хулен Лопетеги. Хедлайнером — боснийский нападающий Элвир Болич.

Дебютное выступление растянулось на 12 матчей! На входе испанцы получили соседей из Андорры — «Констелласьо Эспортива» был бит с общим счетом 16:0. Дальнейшее прохождение по дистанции шло со скрипом: норвежский «Мольде» (1:1, 1:0), датский «Виборг» (1:0, 1:2), российский «Локомотив» (2:0, 0:0). В 1/8 финала мадридцам достался «Бордо», и это выглядело окончанием сказки.

В атаке жирондинцев порхали чрезвычайно продуктивные форварды сборных Франции и Португалии — Кристоф Дюгарри и Педру Паулета. Им помогал столь же забивной Лилиан Ласланд. Незадолго до того «Бордо» играл в финале Кубка УЕФА, где уступил «Баварии». На удивление, не получилось даже борьбы. «Райо Вальекано» победил в обеих февральских встречах — 4:1 и 2:1.

В четвертьфинале мадридцев ждал соперник по примере — «Алавес». Тот розыгрыш в целом проходил удачно для испанских команд: еще одну из пар составили «Барселона» и «Сельта». Правда, из пиренейского квартета до финала добрался только «Алавес». Команда из Витории прошла «Райо Вальекано» (3:0, 1:2), деклассировала «Кайзерслаутерн» (5:1, 4:1), а в финале организовала перестрелку с «Ливерпулем» — 4:5 с решающим автоголом защитника «Алавеса» Дельфи Хели на 116-й минуте.

Размножаться, как кролики. Совет от экс-президента «Райо Вальекано»

Тот сезон стал пиком карьеры Терезы Риверо — первой женщины-президента в испанском футболе. В 2004-м в ее честь переименовали стадион «Райо» — к десятилетию нахождения в должности. Всего же Риверо управляла клубом на протяжении 17 сезонов. Она приняла актив у мужа, сосредоточившегося на основном бизнесе. В 80-х годах он считался одним из самых богатых людей Испании и наиболее крупным работодателем в стране — на его предприятиях трудились около 60 тысяч человек. У пары было 13 детей — 7 дочерей и 6 сыновей.

Девочки воспитывались домохозяйками, мальчики — с прицелом на управление семейными бизнесами. Впоследствии все сыновья были осуждены за мошенничество и незаконное присвоение средств, полученных в результате продажи отелей. Сама Риверо в 2018 году была приговорена к 7 годам тюрьмы и штрафу в 17 млн евро за налоговое мошенничество — дело касалось ее деятельности в «Райо Вальекано».

При Риверо появилась женская команда, одно время главенствовавшая в Испании. Красивая история началась с приглашения в клуб Милен Домингес — супруги Роналдо, которого зазвал к себе «Реал». Незадолго до того у пары родился первенец. На презентации Домингес Риверо пожелала ей «размножаться, как кролики» и прибавить в копилку еще 12 детей.

В мае Риверо исполнилось 90 лет. Стадион уже не носит ее имя, называясь «Кампо де Вальекас», клубом с 2011 года руководит Рауль Мартин Преса. Он сколотил состояние на рекламных дисплеях, а перед покупкой контрольного пакета акций в течение 10 лет являлся официально зарегистрированным болельщиком «Райо Вальекано». Когда же функционер оказался по другую сторону, отношения с фанатами пошли вразнос. Пресе доставалось и за обветшалый стадион, который в 2018 году уже в ходе сезона закрыли на полтора месяца по причине проблем с безопасностью, и за политические взгляды, и за попытку создать филиал клуба в США, и за ценообразование на абонементы. Но именно при нем «Райо Вальекано» дважды финишировал на рекордном, 8-м, месте.

Как «РВ» душит соперников

С февраля прошлого года командой руководит Иньиго Перес. В «Райо Вальекано» и в целом в тренерстве он начинал помощником Андони Ираолы — нынешнего рулевого «Борнмута». Вместе они выступали за «Атлетик», на пару восхищались идеями Марсело Бьелсы. Предполагался и совместный труд на Туманном Альбионе, но Пересу отказали в выдаче британской рабочей визы.

И он творит в Мадриде. Быстрые и в чем-то прямолинейные фланги, сумасшедший прессинг на чужой трети поля, удары из любых позиций. Недавний участник Лиги чемпионов «Жирона» почувствовала эти прелести пролетарской команды в стартовом матче нынешней примеры. Антигероем встречи стал голкипер каталонцев Пауло Гассанига, но ошибался он не потому, что звезды не сошлись.

«Райо» идеально поддушил, защитник Давид Лопес отпасовал вратарю, а тот в панике организовал гол Хорхе де Фрутоса Вскоре тот же де Фрутос полполя пронес на плечах защитника Крейчи, выдав идеальную передачу на Альваро Гарсию — 2:0 в гостях к 20-й минуте! Прессинг под конец тайма обернулся комплексом последствий — на сей раз пас назад отдавал Дейли Блинд, а паника Гассаниги привела к его удалению и пенальти (душил все тот же де Фрутос). Подход к «точке» удачно совершил Паласон. Второй тайм особого значения не имел. «Райо Вальекано» чуть расслабился, но довел дело до победы — 3:1.

В межсезонье состав «Райо» не претерпел особых изменений. Летом клуб потратил лишь 3,1 млн евро. Половину из них ушли на выкуп контракта вратаря Батальи, игравшего ранее по договору аренды. На усиление же пришли итало-бразилец Луис Фелипе и воспитанник «Валенсии» Фран Перес. Последний — идеальный солдат для «РВ», бегущий вингер с отменными физическими данными.

