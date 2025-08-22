В Беларуси произошел массовый сбой в работе PayPal 4 22.08.2025, 12:08

В последние дни стало невозможно привязать банковские карты к аккаунтам.

Читатели на нашем форуме сообщают о проблемах с использованием PayPal в Беларуси. По их словам, в последние дни стало невозможно привязать банковские карты к аккаунтам, а также не проходят транзакции при попытке оплаты, пишет «Онлайнер».

Жалобы поступают от разных пользователей, и проблема, судя по всему, приобрела массовый характер.

Что говорят пользователи

По словам одного из пользователей, поддержка «БНБ» не зафиксировала никаких обращений от PayPal.

— Поддержка «БНБ» говорит, что с их стороны препятствий нет, и также нет никаких обращений к карте во время привязки или проверки, чтобы они могли понять причину. Похоже, PayPal не может достучаться к этим картам, потому что некий банк-посредник (респондент), скорее всего, заблокировал белкарты.

Похожая ситуация у клиента «Альфа-Банка».

— Да. С «Альфой» абсолютно то же самое. До этого два дня назад все прекрасно платилось, карты были подтверждены. В приложении подтверждение не требуется, но на сайте видно, что не подтверждается. Платежи не проходят.

Некоторые пользователи отмечают, что оплата через PayPal проходит, но не везде.

— У меня такая же картинка. Пробовал Visa от «Приорбанка» и «Беларусбанка». Что интересно — в другом магазине оплата через PayPal прошла.

— То же самое. Карточки «БНБ» — и в рублях, и в долларах — не проходят оплаты и не верифицируются. Хотя на этой неделе все отлично работало, прошло несколько оплат.

Некоторые сталкиваются с неожиданными сообщениями об истечении срока действия карты.

— В магазине при повторной попытке оплаты выдает: «Карта просрочена», хотя до окончания срока действия еще год. Хорошо хоть, что это не только у меня.

— Такая же ситуация сегодня и с «Паритетбанком»: «Your card has expired. Please update it or add a new card to complete your payment». Все, приплыли.

Один из пользователей, регулярно оплачивающий предзаказы через PayPal, также столкнулся с проблемой.

— Раньше все работало — две карты «Альфы» были привязаны, оплата шла поэтапно. Сейчас подошел срок следующего платежа, и PayPal начал отказывать, обе карты не принимаются. В банке сказали, что запросов даже не поступало — значит, блокировка на стороне PayPal. В поддержку писать бесполезно — пробовал.

При этом никаких официальных комментариев по ситуации ни от PayPal, ни от белорусских банков пока не поступало. Причины происходящего остаются неизвестны.

