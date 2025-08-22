Каллас: Россия не стремится к миру, а просто тянет время 4 22.08.2025, 12:43

1,124

Кая Каллас

ЕС и США должны использовать санкции и пошлины для давления на Москву.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Россия не хочет мира, а также обвинила главу Кремля Владимира Путина в том, что он не выполняет никаких обещаний, пишет The Guardian.

Каллас заявила, что Путин «просто смеется – не прекращает убийства, а наоборот, усиливает бомбардировки Украины».

«Вы видите, что европейцы, украинцы, американцы хотят мира и прилагают все дипломатические усилия для его достижения, тогда как Россия просто тянет время, и очевидно, что Россия не хочет мира», – подчеркнула она.

Она также призвала ЕС и США усилить санкции и пошлины против России.

«Совершенно очевидно, что Путин не выполнил ни одного из обещаний, которые ему дали до сих пор, и мы должны относиться к этому соответственно, но [мы] также [должны] приложить все усилия, чтобы заставить его сесть за стол переговоров», – отметила высокая представительница ЕС.

Она подчеркнула, что ЕС имеет для этого различные инструменты.

«»Американцы имеют рычаги влияния в виде санкций или пошлин, чтобы заставить Россию сесть за переговоры. Мы работаем над 19-м пакетом санкций с европейской стороны, чтобы действительно оказать давление на Россию, которая является агрессором в этой ситуации«», – сказала она.

Каллас также считает, что Путин получил «то, что хотел» от саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, получив не только фотографию с президентом США, но «гораздо больше – радушный прием в Америке».

«И потом он также хотел, чтобы санкции не были введены, чего он также добился. Поэтому я думаю, что сейчас его интерес снизился, потому что он достиг того, чего хотел от этой встречи», – добавила Каллас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com