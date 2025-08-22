«Дикий» маневр минчанина на BMW X5 попал на видео 2 22.08.2025, 16:28

2,318

Машина проскочила через встречку и выехала на красный.

Видео в Onlíner прислал минчанин по имени Алексей. Его регистратор поймал «дикий» (как он сам его назвал) маневр BMW X5.

Все произошло в Минске вчера, 21 августа. Читатель двигался по крайней левой полосе, предназначенной для поворота налево. От встречки отделяла двойная сплошная, светофор подавал красный сигнал... Но тут откуда ни возьмись появился BMW: со встречной полосы он повернул налево.

Похоже, «немец» хотел обогнать поток, а не ждать на светофоре, когда же проедут встречные машины. Получилось, но последствия пока не ясны.

