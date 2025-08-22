В Израиле нашли вероятную родину апостолов Петра, Андрея и Филиппа
- 22.08.2025, 18:19
- 1,198
Эта находка может стать одним из важнейших археологических событий последних лет.
В Израиле во время археологических раскопок на месте древнего поселения Эль-Араджа, расположенного на северном берегу Галилейского моря, обнаружили руины, которые могут быть связаны с Вифсаидой — родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа, пишет New Voice.
Эта находка подтверждает библейские свидетельства и может стать одним из важнейших археологических событий последних лет.
Недавний пожар, охвативший заповедник Бетиха в конце июля, уничтожил густую растительность и открыл доступ к территориям, которые ранее были недосягаемыми. На сожженной земле археологи обнаружили многочисленные курганы, фрагменты стен и керамики римской эпохи. Руководитель экспедиции, профессор Мордехай Авиам из колледжа Кинерет, отметил, что трагедия дала неожиданную возможность исследовать новые участки.
Артефакты говорят, что село было превращено в город во времена царя Ирода Филиппа. Среди находок — рыболовные орудия, остатки римских бань и элементы общественных зданий. Это согласуется с трудами историка Иосифа Флавия, который описывал Вифсаиду как значительное поселение периода жизни Иисуса.
Над римским слоем обнаружили остатки византийской церкви V века с мозаикой, содержавшей имя Петра, названного «главой апостолов». Позже на этом месте крестоносцы возвели сахарный завод. Археолог Стивен Нотли из колледжа Найак в США считает, что найденная базилика могла быть посвящена именно Петру.
Византийская традиция связывала дом апостола с Вифсаидой, а не с Капернаумом, что подтверждает версию об особой роли этого поселения. Дополнительно, святой Виллибальд, баварский епископ VIII века, писал о церкви, возведенной на месте дома Петра и Андрея.
Несмотря на споры относительно точного места рождения Петра, открытие дает новый импульс дискуссии. Христиане почитают его как одного из первых учеников Иисуса, а также как основателя Церкви, который погиб мученической смертью в Риме около 64 года н. э.
Археологи отмечают: хотя окончательные выводы еще требуют дополнительных исследований, сочетание археологических находок и библейских источников делает Эль-Араджу наиболее вероятным кандидатом на место рождения апостолов.