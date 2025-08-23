Балтийский путь: 36 лет со дня живой цепи свободы 23.08.2025, 15:12

Два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки, требуя независимости от СССР.

23 августа 1989-го два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс, пишет «Салідарнасць».

Акция за независимость — «Балтийский путь» — была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, по секретным протоколам которого Литва, Латвия и Эстония отходили СССР.

В день 50-й годовщины подписания пакта жители всех трех стран Балтии потребовали признать факт подписания соглашения и немедленно возобновить независимость Балтийских государств.

По данным агентства Reuters, 23 августа 1989 года в акции приняли участие 700000 человек в Эстонии, 500000 человек в Латвии и один миллион жителей Литвы.

В свою очередь, по данным советского агентства ТАСС, в цепь встали 300000 жителей Эстонии и 500000 человек в Литве. Данные о Латвии не были опубликованы.

Балтийский путь стал крупнейшей и важнейшей кампанией, целью которой было восстановление независимости трех балтийских стран.

В итоге СССР признал факт подписания секретного договора с нацистской Германией, но не факт оккупации балтийских стран. Вскоре Литва объявила о выходе из состава Союза, ознаменовав его скорый распад.

