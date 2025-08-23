Зеленский: Есть реальный шанс закончить войну 23.08.2025, 16:24

Владимир Зеленский

Гарантии безопасности для Украины могут быть готовы уже в ближайшие дни.

Президент Украины считает, что сейчас есть реальный шанс закончить войну и выразил готовность обсудить все вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным.

В настоящее время команды Украины, США и Европы работают над архитектурой гарантий безопасности и наработки могут быть готовы уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. «Сейчас есть реальный шанс закончить войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем Россия не демонстрирует никаких намерений к миру и продолжает обстрелы наших городов... Нужно давление, которое изменит ее позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы», - сказал Зеленский.

Кроме этого он отметил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, в ходе которого обсуждалось то, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с гарантиями безопасности.

Зеленский сообщил, что также речь шла о совместных проектах, инвестициях в украинское оборонное производство. Он добавил, что готовятся важные договоренности и встреча в ближайшее время.

