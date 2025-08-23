Айтишник из Беларуси таксует вечерами ради турбизнеса 23.08.2025, 16:38

Иллюстративное фото: pexels.com

История про три работы.

Сергей (имя изменено) — 34-летний бизнес-аналитик. Кроме работы, у него — туристический бизнес, компанию мужчина открыл недавно. Дохода дело пока не приносит, но денег на раскрутку требует — поэтому по вечерам Сергей еще и таксует, «чтобы штаны не упали». Его историю публикует портал dev.by.

«Рынок туруслуг пострадал после пандемии, но люди все равно будут ездить на отдых»

— В свою нынешнюю компанию я пришел 15 лет назад: сначала был торговым представителем, а сейчас два года как работаю бизнес-аналитиком.

Год назад мы с семьей поехали на отдых в Египет, купили тур через знакомого агента, и я подумал, что мог бы развиваться в этом направлении. А еще очень хотелось больше путешествовать. Так и вышло — но пока не в те страны, в которые хотелось бы: были в Египте, Грузии, а дальше планируем Вьетнам.

Да, рынок туруслуг сильно пострадал после пандемии, изменились цепочки поставок, из-за этого в том числе путешествия становятся дороже. Но найти клиентов можно: я уверен, что люди все равно будут ездить на отдых.

Открыть компанию — от идеи до регистрации — у меня заняло чуть больше полугода: сначала я прошел курсы (месяц-полтора), потом еще какое-то время все обдумывал, собирал информацию по правовой форме, по налогам. Учебных программ по туризму сейчас много: одни продают поставщики курсов, другие — туристические провайдеры и агентства.

А еще есть инфотуры: ты едешь в какую-то страну и в течение недели живешь в 6−7 отелях — так сам узнаешь страну, предложения. Такие туры стоят дешевле, чем какой-нибудь семейный отдых.

Пока клиент один, и то это родственники. Было несколько заявок в Instagram. Но в основном люди уточняют, сколько стоит тур и можно ли сделать дешевле. И да, признаюсь, что можно: зависит от того, готов ли турагент довольствоваться меньшей комиссией — к примеру, не 10%, а 5%, но зато он сформирует лояльность у клиента.

Иллюстративное фото: pixabay.com

«На раскрутку в Instagram — 50 долларов в день»

Основную работу и турбизнес я пытаюсь совмещать. Но иногда они пересекаются по времени. Тут ведь как: заявка в Insagram может прийти в любое время — и нужно ответить хотя бы в течение часа-полутора, иначе клиент уйдет или передумает.

Коллеги на основной работе знают про мое дело. Двое даже пытались разузнать про отдых, но не срослось с покупкой туров. Думаю, здесь моя недоработка: не проявил активного участия, просто поделился нужной информацией — и все. Ну, запишу это себе в опыт. Сейчас пробую разные варианты работы с клиентами, смотрю, какие использовать дальше.

Я бы хотел в течение полугода полностью переключиться с основной работы на свой бизнес: вкладываюсь в рекламу, делаю сайт. Понимаю, что какое-то время мое дело не будет приносить такой же доход. Еще устроился водителем в «Яндекс-такси» — так что «для поддержки штанов» можно будет продолжать заниматься извозом какое-то время.

Вообще идея начать таксовать пришла месяц назад — осознал, чтобы развивать свое дело, нужно серьёзно вложиться в рекламу. На раскрутку в том же Instagram необходимо 50 долларов в день. И чтобы не забирать эти деньги у семьи (из основного дохода) — нашел выход. Так что мем про водителя, который таксует «для души, а так у него свой бизнес» — это и моя история.

Я езжу после работы — с 18.00 и до 22.00−24.00. За вечер можно получить около 120−150 рублей. Выходные чередую — и зарабатываю порядка 270 рублей в день. Два дня подряд — и в субботу, и в воскресенье — не таксую, иначе так можно и здоровье потерять. А я ведь бегу длинную дистанцию, мне нельзя сходить с пути по глупости.

Иллюстративное фото: TUT.BY

«Бизнес-аналитик всегда на том же месте — это как сидеть в гараже»

— Не скажу, что я выгорел или достиг «стеклянного потолка» на основной работе. Но если бизнес-аналитик всегда на одном и том же месте, то хотб дни сменяются неделями и месяцами, а перед глазами одна и та же картинка. Знаете, это как в гараже: ты торчишь в четырех стенах, пока ремонтируешь авто, — а хочется умчаться вдаль. Мне очень хотелось вырваться — поездить по миру, сменить обстановку.

Моя собственная компания пока обходится недорого. Я — единственный работник в ней. После первой сделки начислил себе зарплату, заплатил налоги — а сейчас, пока дохода нет, отправил себя же в отпуск за свой счет «по инициативе компании».

В белорусском турбизнесе сегодня есть те, кто отправляет туристов в безвизовые страны, и те, кто специализируется на помощи с визами (расценки здесь начинаются от 300 рублей и доходят до 2000 и более).

Первое направление мне понятно: здесь есть крупные оптовые игроки, есть мелкие, которые покупают туры у первых и перепродают розничным покупателям; в нем я и собираюсь развиваться. Второе — пока загадка.

Почему мне кажется, что у меня все получится: есть опыт, который я намерен применить в своем деле (технологии, Bitrix и прочее), плюс я неплохо подкован в маркетинге.

