В Беларуси реке вернули старое русло XIX века 23.08.2025, 17:57

1,524

р. Наревка

Фото: Wikipedia

Зачем это стало нужно?

Реке Наревке, которая протекает по Беловежской пуще, изменили русло. Но не создали ей новое, а вернулись к старому, которое существовало еще в XIX веке. Зачем это сделали, сообщает сайт национального парка «Беловежская пуща».

В XVII веке с развитием судоходства в Европе значительно возрос спрос на деловую древесину. Сосна из Беловежской пущи считалась одной из лучших для судостроения благодаря сочетанию высоты, прямизны, прочности и легкости. Ее использовали для изготовления мачт и элементов рангоута (общее название устройств для постановки парусов), а потому поставляли на верфи многих европейских стран.

Для успешной торговли древесиной из Беловежской пущи самым удобным способом ее доставки в порт был сплав древесины по реке. Однако они часто были перевалены деревьями и сильно петляли. Поэтому в XIX веке русла рек Лесной, Наревки и Нарева расчистили, спрямили в каналы и углубили. Кроме того, прилегающие поймы, используемые в качестве сенокосов, были мелиорированы открытой сетью каналов, которая сбрасывала воду из поймы и близлежащих лесов в спрямленное русло. Из-за этого резко понизился уровень грунтовых вод, произошло усыхание реликтового леса.

Более 10 лет назад возникла идея восстановить русло реки Наревка. Тогда это показалось дорогим, но от идеи не отказались. Ученые из Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси совместно с сотрудниками научного отдела национального парка провели исследование состояния реки Наревки и прилегающих территорий. Выяснилось, что уровень грунтовых вод в прилегающих лесоболотных экосистемах в 1970-х годах понизился до 1,2 м. Кроме того, с начала потепления климата в конце 1980-х — начале 1990-х годов в Наревке расход воды снизился на 20−30%, теперь ситуация продолжает ухудшаться.

Наревку решили вернуть в прежнее русло. Расположение изгибов восстановили с помощью старых карт и аэрофотоснимков. К работе приступили в июне, завершили ее 15 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com