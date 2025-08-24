DeepState: Карту боевых действий в Украине создали с помощью краудфандинга 2 24.08.2025, 15:45

Украинцы проверяют ее каждое утро.

Онлайн-карта DeepState, созданная украинскими разработчиками Русланом Мыколой и Романом Погорелым, стала ключевым источником информации о ходе войны с Россией.

Карта, основанная на геолокации боевых видео и данных от украинских военных, ежедневно собирает около 900 000 просмотров, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В начале августа на карте был зафиксирован прорыв российских войск на восточном фронте почти на 16 километров. Обновление карты вызвало широкое внимание и побудило командование украинской армии перебросить элитные войска для сдерживания продвижения противника.

DeepState стал важным инструментом как для граждан, так и для военных. Жители приграничных городов используют карту, чтобы оценить угрозу от российских ударов, волонтеры планируют эвакуацию, а солдаты — сверяют свои позиции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что карта помогает получать данные о риске потери позиций, дополняя официальную военную информацию.

Карта обновляется ежедневно более чем 100 волонтерами и сотрудниками, финансируется за счет донатов. Для проверки информации команда Cross-check с украинскими солдатами на передовой и анализирует видео и спутниковые данные.

В отдельных случаях обновления задерживаются по просьбе военных, чтобы сохранить элемент внезапности операций, как это было во время летней украинской кампании в Курской области.

Создатели карты подчеркивают, что DeepState служит балансом в условиях возможного недосказанного или политически чувствительного официального сообщения о боевых событиях. По словам Погорелого, их цель совпадает с задачей армии — победа в войне и безопасность солдат.

DeepState демонстрирует, как технологии меняют восприятие войны, позволяя мгновенно получать проверенную информацию, которая ранее доходила до публики с задержкой в дни или недели.

