закрыть
25 августа 2025, понедельник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

25 августа независимость Беларуси стала законом

  • 25.08.2025, 9:46
25 августа независимость Беларуси стала законом

34 года назад Верховный Совет БССР принял историческое решение.

25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона.

Тем самым было объявлено верховенство белорусских Конституции и законов над так называемыми «союзными».

Голосование состоялось на сессии, которая была созвана сразу после поражения августовского путча в Москве. Под давлением депутатской оппозиции БНФ во главе с Зеноном Позняком большинство депутатов Верховного Совета проголосовали за независимость Беларуси де-юре. Де-факто Беларусь приобрела независимость в декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, итогом которых стал развал Советского Союза.

В Беларуси 25 августа официально не отмечается, а, например, в Украине именно это событие (Декларация обрела статус конституционного закона) отмечается как государственный День Независимости.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев