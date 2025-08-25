25 августа независимость Беларуси стала законом 25.08.2025, 9:46

34 года назад Верховный Совет БССР принял историческое решение.

25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона.

Тем самым было объявлено верховенство белорусских Конституции и законов над так называемыми «союзными».

Голосование состоялось на сессии, которая была созвана сразу после поражения августовского путча в Москве. Под давлением депутатской оппозиции БНФ во главе с Зеноном Позняком большинство депутатов Верховного Совета проголосовали за независимость Беларуси де-юре. Де-факто Беларусь приобрела независимость в декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, итогом которых стал развал Советского Союза.

В Беларуси 25 августа официально не отмечается, а, например, в Украине именно это событие (Декларация обрела статус конституционного закона) отмечается как государственный День Независимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com