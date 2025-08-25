За чем на минской Комаровке большие очереди? 3 25.08.2025, 12:48

На рынке появилась брусника.

На Комаровском рынке в Минске появилась брусника. Ее стоимость составляет от 14 до 20 рублей за 1 кг.

Привезли ягоду из Витебской области, в большом количестве. Продают ее в предосенний период на нескольких точках, она некрупная, но твердая и вкусная.

– Берите, сезон только начался, ягода хорошая. Что будет дальше, какая сложится погода и какой урожай соберем осенью, никто вам сейчас не скажет, – советует продавец.

Ягод не рынке за неделю до окончания лета все еще много: и клубника, и голубика, и мали на, и даже черешня по 65 рублей за 1 кг.

К недорогим и популярным ягодам можно отнести на Комаровке различные сливы и чернослив. Стоят от 4 до 10 рублей за 1 кг, большинство продавцов дают попробовать и оценить нюансы вкусов разных сортов.

Кроме того, на рынке увеличивается ассортимент винограда – разных сортов, преимущественно из Узбекистана. Много видов без косточек или с минимальным их количеством, сладкие.

– Часто берут детям такой виноград. Говорят, очень нравится им, даже малышам, – хвастается одна из продавщиц, у которой на прилавке около пяти сортов.

Стоимость 1 кг винограда – от 6 до 13 рублей, однако большая часть видов продается по 7-9 рублей за кило.

Свое почетное место на рынке в конце августа занимает и малина. Ее можно купить за 14-20 рублей за 1 кг. И если еще несколько недель назад малину покупали стаканчиками, то сейчас – килограммами и даже ящиками.

Все еще можно купить клубнику (8-25 рублей за 1 кг) и голубику (15-25 рублей). Эти ягоды (как и облепиху, ежемалину, кизил и другие) можно найти и в небольших стаканчиках – просто, чтобы полакомиться, за 8-15 рублей за 1 шт.

А еще на рынке хороший выбор арбузов и дынь, и очень приветливые продавцы дынь и арбузов. У их товара только один явный «недостаток» – вряд ли среди них вы найдете маленькие «ягоды», которые положите в сумку и отнесете домой. Однако если вы на автомобиле, то скорее всего, вам предложат донести товар до багажника. Стоимость арбузов – 1,5-4 рубля за 1 кг, дынь – 2,5-5 рублей за 1 кг. Очень сочные!

А еще на Комаровском рынке в Минске журналисты обнаружили… очереди за яблоками. После достаточно длительного периода, когда этот популярный белорусский фрукт стоил 8-10 рублей за 1 кг (а груши – около 15 рублей за 1 кг), яблоки наконец начали дешеветь.

Сейчас можно купить их и по 5 рублей за 1 кг, и даже дешевле. Соскучившиеся по доступным яблокам белорусские покупатели даже готовы постоять ради них в очереди.

