25 августа 2025, понедельник
Стало известно, сколько белорусов учится в Польше

  • 25.08.2025, 13:51
  • 2,026
Стало известно, сколько белорусов учится в Польше
Фото: charter97.org

В целом иностранцы составляли 5,3% учащихся в Польше.

В учреждениях образования Польши в 2024/2025 учебном году обучались 353 тыс. иностранных граждан. Больше всего учащихся из Украины (295,5 тыс.), на втором месте (31 тыс.) — граждане Беларуси, на третьем — россияне (4,2 тыс.), следует из отчета Центра общественного образования и фонда International Rescue Committee Polska.

В 2024/2025 учебном году иностранцы составляли 5,3% учащихся в Польше. Ученики-иностранцы есть в 67% польских школах. В каждом третьем польском классе есть ученики из Украины.

Приведенный показатель включает различные ступени образования. Больше всего иностранцев обучается в школах (237 тыс.), 62,6 тыс. — в дошкольных учреждениях и 53,4 тыс. — в школах для взрослых.

36% учеников-иностранцев ходят на дополнительные уроки польского языка. Среди учеников из Украины таких 48%. Но среди тех, кто не посещает дополнительные занятия, часть уже прошла этот курс.

Проанализировав собранные данные, авторы отчета рекомендовали сделать интеграцию учеников-иностранцев одним из приоритетов образовательной политики, а дополнительные уроки польского языка — обязательными для иностранцев.

