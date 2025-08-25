Трамп: Путин не хочет встречи с Зеленским

Трамп: Путин не хочет встречи с Зеленским7
- 25.08.2025, 19:29
- 2,276
Российский диктатор испытывает антипатию к президенту Украины.
Российскому диктатору Владимиру Путину не нравится его украинский коллега Владимир Зеленский. Так американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналистам после подписания указов в Белом доме.
«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?», — спросил журналист.
«Он ему не нравится. Он ему не нравится», — ответил республиканец.
Трамп также объявил, что США «больше не тратят деньги на Украину», а все переговоры о закупке вооружения для украинской армии ведутся через НАТО.