Трамп: Путин не хочет встречи с Зеленским 7 25.08.2025, 19:29

2,276

Дональд Трамп

Российский диктатор испытывает антипатию к президенту Украины.

Российскому диктатору Владимиру Путину не нравится его украинский коллега Владимир Зеленский. Так американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналистам после подписания указов в Белом доме.

«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?», — спросил журналист.

«Он ему не нравится. Он ему не нравится», — ответил республиканец.

Трамп также объявил, что США «больше не тратят деньги на Украину», а все переговоры о закупке вооружения для украинской армии ведутся через НАТО.

