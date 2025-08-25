закрыть
25 августа 2025
В Абу-Даби археологи нашли крест возрастом 1400 лет

  • 25.08.2025, 21:19
В Абу-Даби археологи нашли крест возрастом 1400 лет
Фото: Smartpress

Теперь доказано – там жили христиане.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) археологи обнаружили гипсовый крест возрастом около 1400 лет. Находка подтвердила, что дома VIII века на острове Сир-Бани-Яс, найденные еще в 1992 году, были частью монастырского комплекса.

Фото: Smartpress

«У нас никогда не было конкретных доказательств того, что [в этих домах] жили христиане. С этим крестом мы теперь доказали, что эти дома были частью христианского поселения», – заявила археолог Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мария Гаевска.

Ранее рядом с поселением на острове в 170 километрах к юго-западу от Абу-Даби были найдены церковь и монастырь VII–VIII веков. Но принадлежность жилых домов к религиозной общине оставалась под вопросом. Новый артефакт – лепная табличка в форме креста длиной почти 30 сантиметров, найденная во дворе одного из зданий, – развеял сомнения.

По словам исследователей, в этих домах могли жить старшие монахи, проводившие время в уединении и молитве, прежде чем возвращаться в монастырь.

«Новые раскопки помогают нам лучше понять характер жизни и отношения, которые связывали жителей острова с окружающими регионами», – отметил археолог Департамента культуры и туризма Абу-Даби Хагер Хасан Альменхали.

Согласно данным ведомства, Сир-Бани-Яс был одним из центров христианства в регионе в период до появления ислама. Здесь мусульмане и христиане жили бок о бок до VIII века, когда монастырь был окончательно заброшен.

Христианство распространилось на территории Персидского залива в IV–VI веках. Подобные монастыри и церкви были найдены в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Сегодня комплекс на Сир-Бани-Ясе открыт для посещения и считается одним из ключевых археологических памятников раннехристианской истории региона.

