Англичанин нашел древний артефакт возле своего дома
- 26.08.2025, 16:14
Есть только один подобный экземпляр.
51-летний Марк Макмаллан нашел артефакт вблизи своего дома в Дарлингтоне. Очистив предмет, он понял, что это, вероятно, оловянная кукла, пишет BBC.
Археолог Гэри Бэнкхед, почетный член Дурхамского университета, объяснил, что «фигурки из недрагоценных металлов были популярными детскими игрушками в XVI веке», хотя их редко находили.
Ученый отметил, что хотя более дорогие версии импортировались из континентальной Европы, этот экземпляр, вероятно, изготовили местные мастера, поскольку подобные находки были зафиксированы в северной Англии в рамках программы «Portable Antiquities» Британского музея.
Банкхед добавил, что хотя фигурка была неполной и грубо изготовленной, она все же дала важное представление о воображаемом мире детей того времени и скромных навыках ранних производителей игрушек.
Макмаллан, исследовавший место вблизи средневековых руин, сказал, что сначала он ошибочно принял находку за кусок свинца, пока не заметил черты лица и тщательно не почистил поверхность. Опасаясь повредить ее, он решил лично доставить ее к офицеру по поиску находок графства Дарем.
Позже Макмаллан провел поиск в базе данных «Portable Antiquities» и нашел только один подобный экземпляр — свинцовую куклу, обнаруженную в Лестершире. Один из ученых также предположил, что фигурка может быть даже древнее средневекового периода, учитывая меч, выгравированный на ее спине.