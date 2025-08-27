Что может Америка, если она действительно этого захочет Дмитрий Чернышев

27.08.2025, 10:33

Исторический пример.

После прихода в Германии к власти Гитлера, после аншлюса Австрии и захвата Чехословакии стало ясно, что в Европе скоро начнется большая война. Франклин Рузвельт обратился в Конгресс с просьбой о поставке 10 000 новых боевых самолетов – это была очень серьезная просьба, учитывая, что страна еще не до конца оправилась от последствий Великой депрессии. Конгресс одобрил чуть больше половины запрошенного количества самолетов, которые должны были быть построены в течение следующих пяти лет.

Но в 1940 году нацисты уже захватили Бельгию, Францию, Нидерланды и Люксембург. Втягивание США в войну было лишь вопросом времени и Рузвельт снова надавил на Конгресс, на этот раз запросив 50 000 самолетов в год. Это было еще до Перл-Харбора.

Одним из самых перспективных бомбардировщиков был самолет B-24 Liberator. Компания Consolidated Aircraft, которая получила контракт на его производство делала самолет очень медленно на импровизированных стендах. Фюзеляж стоял на одном месте, и бригады высококвалифицированных рабочих ходили вокруг него, вручную подгоняя и прикрепляя детали одну за другой. Это был медленный, дорогой и штучный процесс. Крупнейший на тот момент авиационный завод Consolidated в Сан-Диего мог производить в лучшем случае один B-24 в день. Этого было катастрофически мало для грядущей тотальной войны.

Компания Ford получила подряд на изготовление деталей для В-24. В дело вступил гениальный инженер-производственник Чарльз Соренсен. Соренсен, посмотрев на стендовую сборку B-24, заявил: «Это ужасно. Мы можем делать это гораздо лучше». И тогда компания Ford заявила, что не будет производить детали для бомбардировщика B-24 — она будет производить B-24 целиком. И не на стендах, а на конвейере. Как автомобили. Не рабочие будут ходить к самолету, а самолет будет двигаться мимо рабочих.

Но нужно понимать невероятную сложность задачи. Легендарный Форд-Т состоял из 1500 деталей, а B-24 Liberator — из 225 000 деталей. 300 000 одних заклепок. 8 километров проводов. Это логистический кошмар. Никто не верил, что такое возможно. Но в феврале 1941 года армия заключила с Ford контракт

И к концу 1941 года завод в Уиллоу-Ран был запущен. Завод в Уиллоу-Ран стал крупнейшим в мире — площадью в 70 футбольных полей. Здание имело L-образную форму, а главный сборочный конвейер был длиной более полутора километров! Завод был настолько огромным, что рабочим выдавали велосипеды для перемещения по нему. Генри Форд даже построил рядом аэродром, чтобы бомбардировщики, только что сошедшие с конвейера, могли тут же пройти испытания на взлетно-посадочной полосе.

Но построить завод недостаточно — нужно было поставить производство самолетов на поток. Завод получил прозвище Willit Run? («Он вообще заработает?»). Но Соренсен и его команда, используя свой опыт, методично решали одну проблему за другой. Рабочие завода «Уиллоу Ран» стали символом Америки во время войны. По мере того, как мужчин призывали на фронт, женщины занимали их места на сборочной линии. Люди со всех уголков США переселялись в Мичиган, привлеченные перспективами стабильной заработной платы. Для них было построено специальное жилье. Количество рабочих мест достигло пика в 42 000 человек, а затем начало снижаться по мере повышения эффективности производства. Ford использовал все доступные ресурсы для наращивания производства. Например, были созданы специальные бригады из людей небольшого роста, которые работали внутри крыльев самолета.

Для производства каждой детали были созданы специализированные станки и штампы, которые обеспечивали абсолютную точность и взаимозаменяемость. Ручная подгонка была исключена. Сборка начиналась с носовой части фюзеляжа, который ставили на гигантскую движущуюся платформу. Эта платформа медленно, со скоростью нескольких сантиметров в минуту, двигалась по полуторакилометровому конвейеру. В конце конвейера с линии сходил полностью готовый к полету бомбардировщик. Он выкатывался из цеха прямо на взлетную полосу, заправлялся и улетал на фронт. На производство бомбардировщиков B-24 и автопроизводитель начал строительство огромного производственного комплекса к западу от своей базы в Детройте.

Американцы научились строить по одному бомбардировщику в час. Всего завод произвел 8 685 бомбардировщиков B-24 — это почти половина от всех «Либерейторов», построенных в США за войну. Один-единственный завод Форда производил больше тяжелых бомбардировщиков, чем вся авиационная промышленность Японской империи вместе взятая. Завод в Уиллоу-Ран стал символом невероятной мощи американской промышленности, разбуженной войной.

p.s. Это к вопросу о том, что может Америка, если она действительно этого захочет.

Дмитрий Чернышев Facebook

