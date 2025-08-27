Как Украина снова асимметрично изменила правила войны 1 Анатолий Амелин

Давид успешно противостоит Голиафу.

Украинская война – самая нестандартная война в истории, наверное. 2-я армия мира 4-й год жестко отбирает у 21-й армии мира. Это не хвастовство. Их больше, у них больше ресурсов, у них более мощная экономика, ВПК. А мы более креативны. И уже имеем немало побед, которые изменили ход войны.

Начиная с применения дронов, которые остановили танковые колонны под Киевом.

Продолжая нанесение сокрушительного удара «непобедимому» черноморскому флоту и освобождение от него акватории.

Нанесение непоправимого ущерба российской экономике из-за регулярной остановки авиасообщения.

А теперь еще и уничтожение «святая святых» российской экономики – нефтяного сектора. За период 2024-2025 годов украинские силы нанесли более 100 подтвержденных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, из которых мы с коллегами подробно изучили 75 наиболее значимых кейсов.

В условиях искусственных ограничений на использование западного оружия на территории России, Украина создала собственную модель асимметричной войны, которая может войти в учебники военной стратегии XXI века.

Согласно комплексному анализу 75 пораженных объектов российской нефтяной инфраструктуры за 2024-2025 годы, картина поражает своей диспропорцией:

Расходы Украины:

Средняя стоимость одного дрона дальнего действия (типа Beaver/Lyutyi): $50 тыс. – $200 тыс.

Средняя стоимость одной атаки: $0,05-2 млн (1-10 дронов).

Общие расходы на кампанию (очень грубо): $50-200 млн.

Убытки для России (мы просуммировали убытки по каждому объекту):

Прямые потери: $1-1,5 млрд.

Мультипликативный эффект: не менее $10-20 млрд.

Снижение нефтепереработки: 540 000-900 000 баррелей в день (10-17% от общей мощности).

Влияние на ВВП России: 0,5-1% (~$10-20 млрд от прогнозируемого ВВП в $2 трлн) (!!!). Соотношение эффективности (наши затраты и потери врага): 1:50-1,000 Самая крутая инвестиция!).

Это означает, что каждый доллар, вложенный Украиной в дальнобойные дроны, приносит от $50 до $1,000 убытков российской экономике.

В отдельных случаях, таких как удары по Астраханскому газовому заводу, соотношение достигает 1:7800 (!).

Стратегические цели и их поражение

Украинская кампания сфокусирована на трех ключевых элементах:

НПЗ – поражено более 30 заводов, включая крупнейшие: Волгоградский (300 тыс. баррелей/день), Рязанский (340 тыс.), Омский (442 тыс.).

Экспортные терминалы – удары по Усть-Луге, Новороссийску, Приморску нарушили экспортные потоки на 10-20%.

Нефтехранилища – более 50 объектов, критических для военной логистики.

Мультипликативный эффект: цепная реакция в экономике. Прямые разрушения – лишь вершина айсберга. Реальный ущерб проявляется в:

Росте внутренних цен на топливо: 10-20%, что бьет по всем секторам экономики.

Дефиците бюджета: потери нефтегазовых доходов усугубляют дефицит, который достигнет 1,7% ВВП в 2025 году.

Логистическом коллапсе: нарушении поставок топлива для армии в прифронтовых регионах.

Санкционном давлении: невозможности полноценного восстановления из-за отсутствия западных технологий.

Если Украина сохранит текущую интенсивность ударов (8-10 атак в месяц), а она их сохранит;) до конца года ожидаются следующие последствия:

1. Для нефтяного сектора России:

Снижение переработки на 25-30% (1,3-1,6 млн баррелей/день).

Критический дефицит топлива в 15-20 регионах.

Полная остановка 5-7 крупных НПЗ из-за невозможности ремонта.

Падение экспорта нефтепродуктов на 30-40%.

2. Для российской экономики:

Потери бюджета: дополнительные $15-25 млрд (совокупно до 2% ВВП).

Инфляция: ускорение до 15-20% из-за топливного кризиса (а с ним рост учетной ставки и стоимости кредитов для экономики).

Сокращение ВВП: дополнительные 1,5-2,5% падения.

Дефицит бюджета: рост до 5-6% ВВП.

3. Социальные последствия:

Топливный кризис (уже начался): очереди на АЗС в 30-40 регионах.

Рост недовольства: протесты в промышленных регионах из-за остановки предприятий (еще рано).

Электоральное влияние: падение поддержки войны с 70% до 45-50% из-за экономических трудностей (а им это не все равно).

Миграция: усиление оттока квалифицированных кадров.

4. Военные последствия:

Дефицит топлива на фронте: сокращение интенсивности операций.

Логистический коллапс: невозможность обеспечения группировок на расстоянии >200 км от железных дорог.

Приоритезация: перераспределение топлива из гражданского сектора на военные нужды, что усилит социальную напряженность (!).

Снижение мобильности: сокращение использования автомобилей и бронетехники из-за дефицита топлива.

Что важно – Украина не останавливается на достигнутом. В ближайшее время ожидается развертывание:

Модернизированной ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью.

Ракеты «Фламинго» – дальность до 3 тыс. км, боевая часть ~1 тонны.

Это означает, что под ударом окажутся объекты в глубоком тылу России (!), включая месторождения Западной Сибири – сердце российской нефтедобычи.

При поражении этих объектов:

Падение добычи на 15-20% (1,5-2 млн баррелей/день).

Критическое падение экспортных поступлений на $30-40 млрд/год.

Технологический коллапс из-за невозможности обслуживания без западного оборудования. Поэтому будем точно бить!

Украинская стратегия демонстрирует, как технологически продвинутая (да, это уже мы), но ресурсно ограниченная страна может эффективно противостоять противнику с многократным преимуществом.

При инвестициях менее $200 млн Украина нанесла ущерб в $10-20 млрд критически важному сектору российской экономики.

К концу 2025 года, при сохранении интенсивности ударов, совокупные потери российской экономики могут достичь $35-45 млрд, что эквивалентно 2-2,5% ВВП.

Это не просто тактический успех – это стратегическое истощение противника, подрывающее его способность финансировать и вести длительную войну.

В условиях, когда нефтегазовые доходы составляют 30-40% российского бюджета, каждый пораженный НПЗ – это удар по военному потенциалу агрессора.

Надвигающийся топливный кризис может стать тем фактором, который заставит Кремль пересмотреть свои военные амбиции.

Асимметричная война Украины доказывает: в XXI веке Давид может не только противостоять Голиафу, но и систематически разрушать экономический фундамент его военной машины, создавая предпосылки для внутренней дестабилизации агрессора.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

