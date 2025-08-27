Как Украина снова асимметрично изменила правила войны

Как Украина снова асимметрично изменила правила войны1
- Анатолий Амелин
- 27.08.2025, 11:59
Давид успешно противостоит Голиафу.
Украинская война – самая нестандартная война в истории, наверное. 2-я армия мира 4-й год жестко отбирает у 21-й армии мира. Это не хвастовство. Их больше, у них больше ресурсов, у них более мощная экономика, ВПК. А мы более креативны. И уже имеем немало побед, которые изменили ход войны.
Начиная с применения дронов, которые остановили танковые колонны под Киевом.
Продолжая нанесение сокрушительного удара «непобедимому» черноморскому флоту и освобождение от него акватории.
Нанесение непоправимого ущерба российской экономике из-за регулярной остановки авиасообщения.
А теперь еще и уничтожение «святая святых» российской экономики – нефтяного сектора. За период 2024-2025 годов украинские силы нанесли более 100 подтвержденных ударов по российской нефтяной инфраструктуре, из которых мы с коллегами подробно изучили 75 наиболее значимых кейсов.
В условиях искусственных ограничений на использование западного оружия на территории России, Украина создала собственную модель асимметричной войны, которая может войти в учебники военной стратегии XXI века.
Согласно комплексному анализу 75 пораженных объектов российской нефтяной инфраструктуры за 2024-2025 годы, картина поражает своей диспропорцией:
Расходы Украины:
Средняя стоимость одного дрона дальнего действия (типа Beaver/Lyutyi): $50 тыс. – $200 тыс.
Средняя стоимость одной атаки: $0,05-2 млн (1-10 дронов).
Общие расходы на кампанию (очень грубо): $50-200 млн.
Убытки для России (мы просуммировали убытки по каждому объекту):
Прямые потери: $1-1,5 млрд.
Мультипликативный эффект: не менее $10-20 млрд.
Снижение нефтепереработки: 540 000-900 000 баррелей в день (10-17% от общей мощности).
Влияние на ВВП России: 0,5-1% (~$10-20 млрд от прогнозируемого ВВП в $2 трлн) (!!!). Соотношение эффективности (наши затраты и потери врага): 1:50-1,000 Самая крутая инвестиция!).
Это означает, что каждый доллар, вложенный Украиной в дальнобойные дроны, приносит от $50 до $1,000 убытков российской экономике.
В отдельных случаях, таких как удары по Астраханскому газовому заводу, соотношение достигает 1:7800 (!).
Стратегические цели и их поражение
Украинская кампания сфокусирована на трех ключевых элементах:
НПЗ – поражено более 30 заводов, включая крупнейшие: Волгоградский (300 тыс. баррелей/день), Рязанский (340 тыс.), Омский (442 тыс.).
Экспортные терминалы – удары по Усть-Луге, Новороссийску, Приморску нарушили экспортные потоки на 10-20%.
Нефтехранилища – более 50 объектов, критических для военной логистики.
Мультипликативный эффект: цепная реакция в экономике. Прямые разрушения – лишь вершина айсберга. Реальный ущерб проявляется в:
Росте внутренних цен на топливо: 10-20%, что бьет по всем секторам экономики.
Дефиците бюджета: потери нефтегазовых доходов усугубляют дефицит, который достигнет 1,7% ВВП в 2025 году.
Логистическом коллапсе: нарушении поставок топлива для армии в прифронтовых регионах.
Санкционном давлении: невозможности полноценного восстановления из-за отсутствия западных технологий.
Если Украина сохранит текущую интенсивность ударов (8-10 атак в месяц), а она их сохранит;) до конца года ожидаются следующие последствия:
1. Для нефтяного сектора России:
Снижение переработки на 25-30% (1,3-1,6 млн баррелей/день).
Критический дефицит топлива в 15-20 регионах.
Полная остановка 5-7 крупных НПЗ из-за невозможности ремонта.
Падение экспорта нефтепродуктов на 30-40%.
2. Для российской экономики:
Потери бюджета: дополнительные $15-25 млрд (совокупно до 2% ВВП).
Инфляция: ускорение до 15-20% из-за топливного кризиса (а с ним рост учетной ставки и стоимости кредитов для экономики).
Сокращение ВВП: дополнительные 1,5-2,5% падения.
Дефицит бюджета: рост до 5-6% ВВП.
3. Социальные последствия:
Топливный кризис (уже начался): очереди на АЗС в 30-40 регионах.
Рост недовольства: протесты в промышленных регионах из-за остановки предприятий (еще рано).
Электоральное влияние: падение поддержки войны с 70% до 45-50% из-за экономических трудностей (а им это не все равно).
Миграция: усиление оттока квалифицированных кадров.
4. Военные последствия:
Дефицит топлива на фронте: сокращение интенсивности операций.
Логистический коллапс: невозможность обеспечения группировок на расстоянии >200 км от железных дорог.
Приоритезация: перераспределение топлива из гражданского сектора на военные нужды, что усилит социальную напряженность (!).
Снижение мобильности: сокращение использования автомобилей и бронетехники из-за дефицита топлива.
Что важно – Украина не останавливается на достигнутом. В ближайшее время ожидается развертывание:
Модернизированной ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью.
Ракеты «Фламинго» – дальность до 3 тыс. км, боевая часть ~1 тонны.
Это означает, что под ударом окажутся объекты в глубоком тылу России (!), включая месторождения Западной Сибири – сердце российской нефтедобычи.
При поражении этих объектов:
Падение добычи на 15-20% (1,5-2 млн баррелей/день).
Критическое падение экспортных поступлений на $30-40 млрд/год.
Технологический коллапс из-за невозможности обслуживания без западного оборудования. Поэтому будем точно бить!
Украинская стратегия демонстрирует, как технологически продвинутая (да, это уже мы), но ресурсно ограниченная страна может эффективно противостоять противнику с многократным преимуществом.
При инвестициях менее $200 млн Украина нанесла ущерб в $10-20 млрд критически важному сектору российской экономики.
К концу 2025 года, при сохранении интенсивности ударов, совокупные потери российской экономики могут достичь $35-45 млрд, что эквивалентно 2-2,5% ВВП.
Это не просто тактический успех – это стратегическое истощение противника, подрывающее его способность финансировать и вести длительную войну.
В условиях, когда нефтегазовые доходы составляют 30-40% российского бюджета, каждый пораженный НПЗ – это удар по военному потенциалу агрессора.
Надвигающийся топливный кризис может стать тем фактором, который заставит Кремль пересмотреть свои военные амбиции.
Асимметричная война Украины доказывает: в XXI веке Давид может не только противостоять Голиафу, но и систематически разрушать экономический фундамент его военной машины, создавая предпосылки для внутренней дестабилизации агрессора.
Анатолий Амелин