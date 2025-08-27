Пьяный водитель на BMW устроил огненное ДТП 27.08.2025, 15:09

1,436

Авария проиозшла на трассе «Брест-Минск-граница РФ».

Пьяный водитель на BMW устроил огненное ДТП на трассе «Брест-Минск-граница РФ». Подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

По предварительной информации, 26 августа, примерно в 23.10, на 278 километре автодороги М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», неподалеку от деревни Заямное Столбцовского района, 27-летний житель Барановичей, находясь за рулем BMW в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Nissan, двигавшийся в попутном направлении. От мощного удара японское авто загорелось.

В результате ДТП серьезные травмы получила 18-летняя жительница Минска, ехавшая в Nissan. Девушка госпитализирована с тяжкими телесными повреждениями. Водитель Nissan - 22-летний житель Вилейского района, получил ожоги рук, ягодиц и шеи, и также был доставлен в больницу.

Водитель BMW был задержан. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 1,18 промилле.

