Минздрав обновил перечень лекарств, которые можно покупать без рецепта

Минздрав обновил перечень лекарств, которые можно покупать без рецепта3
- 29.08.2025, 10:37
Что изменилось?
В Беларуси внесли изменения в перечень лекарств, которые реализуются в аптечных сетях без рецепта врача. В него добавили несколько наименований препаратов, которые применяют в основном пожилые люди, но зато убрали еще один вид антибиотика, сообщили в Минздраве.
В частности, в перечень включена комбинация «Розувастатин / лизиноприл / амлодипин» в капсулах. В отдельности «Розувастатин», например, используется для снижения уровня холестерина, а «Лизиноприл» и «Амлодипин» — при повышенном давлении.
Еще одна комбинация «Дексаметазон / неомицин / полимиксина В сульфат» — это ушные капли. «Питавастатин» также применяют при повышенном холестерине, а раствор «Холина альфосцерат» — при нарушениях мозгового кровообращения. В перечень также вошли: противовирусный препарат «Осельтамивир» и глазные капли «Бримонидин».
При этом из перечня убрали популярный антибиотик ампициллин в таблетках. Теперь его можно будет купить только по рецепту. В Минздраве прокомментировали, что это сделано «в целях постепенного сокращения безрецептурного отпуска антибиотиков».