В Беларуси появилось очередное пенсионное новшество
- 29.08.2025, 11:22
Нужно поторопиться, чтобы воспользоваться им в нынешнем году.
В Беларуси с 18 августа заработали пенсионные изменения. Одно из них касается тех, кто работает на налоге на профдоход (НПД). Им разрешили по своему желанию доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Теперь в фонде уточняют: тем, кто хочет внести деньги за 2024 год, сделать это можно до 30 сентября, пишет «Зеркало».
Напомним, налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.
О каких суммах взносов речь
Беларус, который работает на НПД, в 2025 году получил доход в 20 тысяч рублей и заплатил налог в 2000 рублей. В ФСЗН ушло 1200 рублей, или 60% от этой суммы.
Но чтобы внесенные взносы в фонд засчитали для будущей пенсии, нужно за год перечислить 2526,48 рубля. Для расчета этой суммы берут 29% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 726 рублей, и умножают на 12 месяцев. Получается, что белорусу из этого примера надо доплатить в фонд еще почти 1327 рублей, чтобы ему засчитали год работы для расчета пенсии в будущем.
До какого числа надо перечислять деньги
В ФСЗН уточняют, что взносы можно делать до 31 марта следующего года. Но в 2025-м это надо сделать до 30 сентября — речь о платежах за 2024-й.