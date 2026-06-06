Грузинские болельщики показали истинное отношение к Путину на матче против Бахрейна

Грузинские болельщики показали истинное отношение к Путину на матче против Бахрейна7
- 6.06.2026, 10:36
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Момент снял на видео один из фанатов на трибунах.
Грузинские болельщики вновь использовали известную украинскую кричалку в адрес российского диктатора Владимира Путина во время матча национальной сборной. Эпизод произошел на товарищеской встрече Грузии и Бахрейна в Тбилиси, завершившейся победой хозяев поля.
Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Грузии. Голы забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия, реализовавший пенальти.
Подобные акции со стороны грузинских болельщиков происходят не впервые. Во время Евро-2024 на матче между сборными Грузии и Турции в Дортмунде фанаты также исполнили эту кричалку.
Тот случай получил широкий резонанс после того, как скандирование попало в прямой эфир российского телеканала «Матч ТВ». Позже российские медиа сообщали, что из записи повтора матча были удалены около десяти секунд звука, а представители телехолдинга назвали произошедшее «провокацией».
Новая акция на игре с Бахрейном показала, что отношение значительной части грузинских футбольных болельщиков к главарю РФ остается неизменным.
В 2023-м футбольные фанаты грузинского клуба «Дила» также спели песню «Путин - х*йло» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Эпизод случился в концовке первого тайма поединка против полтавской «Ворсклы».