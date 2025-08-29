В Мадриде испанские коммунисты напали на фанатов гродненского «Немана» 2 29.08.2025, 14:34

Конфликт возник еще до начала игры.

После матча между гродненским «Неманом» и мадридским «Райо Вальекано», который состоялся 28 августа в Мадриде, группа испанских хулиганов напала на белорусских фанатов возле станции метро. По информации MOST, избили гродненцев, белорусских эмигрантов, которые живут в Польше. У них отобрали бело-красно-белый флаг с гербом Гродно.

По словам очевидцев, еще до начала игры у части местных радикальных фанатов возникали вопросы к гостям из Беларуси. Болельщики «Райо» известны своими левыми, в том числе коммунистическими, взглядами и враждебно относятся к тем, кто этих взглядов не разделяет.

На стадионе у гродненцев проблем с вывешиванием флагов не было. Однако уже после финального свистка около 20 агрессивно настроенных испанцев напали на пятерых белорусов возле станции метро.

«Нас было всего пять человек. Получили от коммунистов, но, слава богу, что остались живы. Могли и ножом ударить. Такое бывает в Испании. Из вещей они успели вытянуть один бело-красно-белый флаг с гербом Гродно и убежали», — рассказал MOST один из фанатов.

По его словам, нападавшие не скрывали своей симпатии к режиму Лукашенко и открыто заявляли о поддержке коммунизма.

Матч в Мадриде завершился разгромной победой хозяев: «Райо Вальекано» обыграл «Неман» со счетом 4:0. Для гродненской команды это поражение означает вылет из еврокубков.

