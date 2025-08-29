Интернет отключили, а дроны все равно летят Иван Филиппов

29.08.2025, 16:45

Об ударах украинских беспилотников по российским НПЗ.

Когда вы читаете про удары украинских беспилотников по российским НПЗ, надо кроме обширной географии этих ударов иметь в виду вот какие моменты:

– По некоторым НПЗ прилетает несколько раз за несколько дней/недель. Почему? Потому что никто никаких мер защиты не принимал и не принимает.

– То, что называется «малым» и «средним» небом, защищено над Россией абсолютно минимально, за исключением Москвы и резиденций Путина. Там все как часы работает.

– Все необходимые технические средства для борьбы с беспилотниками (а это, как пишут военные авторы, примитивные летательные аппараты с ТТХ уровня Первой мировой войны) у российских властей есть. Но бороться никто не будет, потому что это требует инициативы и координации. Ну и желания.

– Зато российские власти отключают мобильный интернет. Беспилотникам от этого ни горячо, ни холодно, а вот у военных и мобильных пунктов ПВО пропадает связь. В результате чего беспилотников прилетает до цели больше.

– Также власти умеют правильно формулировать. Не попал и все взорвалось к чертям, а произошло возгорание в результате падения обломков. А раз обломков, значит все хорошо.

– Вчера пресс-секретарь Белого дома сказала, что выведено из строя 20% нефтеперерабатывающих мощностей. Звучит внушительно.

– Вероятность того, что власти вынут голову из жопы и что-то сделают, z-авторы оценивают как минимальную и стремящуюся к нулю.

Иван Филиппов, Facebook

